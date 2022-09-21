Даугавпилс отказался от постройки одной из новых трамвайных линий

Даугавпилс решил отказаться от постройки новой трамвайной линии от остановки "Станция" (Stacija) до остановки "Крепость" (Cietoksnis). Предприятие Daugavpils satiksme просит правительство отведенные на это деньги направить на строительство другой линии, по улице Вайнедес, которая будет соединять городские окраины Вецстропы и Химия, пишет портал Lsm.lv.

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Оба этих проекта получили поддержка Фонда когезии ЕС. В первом случае закупочный конкурс окончился без результата, во втором — строительство столкнулось с существенным подорожанием. Поэтому вместо запланированных шести новых трамвайных вагонов город получит четыре.

"Закупочный конкурс состоял из шести частей, на одну часть подал заявку один претендент, который обязался доставить четыре вагона. Сейчас закупочная комиссия оценивает это предложение, и решение пока не принято. Если все будет в порядке, город получит четыре новых вагона", — объяснила руководитель проектов Daugavpils satiksme Дагния Бришка-Николаева.

Единственный претендент — предприятие Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca.

"Хоть какой-то плюс — у конкурса хотя бы есть результат", — заместитель мэра Алексей Васильев (РСЛ) признает, что были сомнения в исходе конкурса из-за нехватки претендентов. Претендент найден, и теперь его задача — уложиться в срок, то есть успеть до конца следующего года. На вопрос о том, не будет ли плюсом для города то, что победило предприятие из Даугавпилса, Васильев ответил, что эта компания не собирается как-либо расширять производственные возможности в Даугавпилсе, и вагон просто соберут из готовых запчастей, как конструктор. Плюс может быть разве что в том, что у даугавпилчан, которые работают на этом предприятии, будет работа.

Закупка, объявленная на строительство линии от станции к крепости, закончилась без результата: один претендент подал документы, не соответствующие требованиям, а другой предложил цену, существенно превышающую заявленную.

Планировалось, что проект — вместе с закупкой новых трамвайных вагонов, ремонтом существующих линий и строительством новой — обойдется в 30 миллионов евро. Часть этих средств дума теперь планирует потратить на строительство новой ветки, которая соединит Химию (начало маршрутов №1 и 2) и Стропы (начало маршрута №3), потому что расходы на нее вырастут с запланированных 8,5 миллиона евро до 12,5.