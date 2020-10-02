Даугавпилс получил 10 000 тестов на Covid-19 по слюне, выдавать их начнут в субботу

На этих выходных специалисты E. Gulbja laboratorija встретятся с представителями Даугавпилсской думы, чтобы рассказать о подробностях новой процедуры тестирования, для которой нужен лишь образец слюны. Планируется, что город получит 10 000 таких тестов, сообщает LETA.

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На этих выходных специалисты E. Gulbja laboratorija встретятся с представителями Даугавпилсской думы, чтобы рассказать о подробностях новой процедуры тестирования, для которой нужен лишь образец слюны. Планируется, что город получит 10 000 таких тестов, сообщает LETA.

За три дня в Латвии сделано 2468 тестов на Covid-19 по слюне, положительными оказались 28 или 1,13%, сообщила в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Министр считает, что точность тестов по слюне для общего скрининга на Covid-19 и массового тестирования "абсолютно достаточна". Тем не менее, как указала Винькеле, по мнению специалистов, тесты из носоглотки более точны.

На вопрос, почему тесты по слюне не используются более широко, Винькеле ответила, что они будут проводиться параллельно с тестированием проб со слизистой. "Это рекомендация инфекционистов и эпидемиологов, чтобы эти тесты применялись параллельно. Одно другого не исключает, и есть случаи, когда абсолютно необходимо сделать эту неприятную процедуру", — сказала глава Минздрава.