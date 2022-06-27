Даугавпилс рассматривает возможность размещения украинцев в спортзалах
Foto: LETA

В Даугавпилсе после сокращения поддержки беженцев из Украины рассматривается возможность размещения украинцев в спортивных залах, сообщил агентству LETA мэр города Андрей Элксниньш.

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В июле был уменьшен объем поддержки для размещения беженцев в приемных пунктах. Даугавпилсское самоуправление связалось со всеми украинцами в городе, указав, что поддержка сокращается, на что беженцы сначала отреагировали беспокойством и незнанием.

Элксниньш пояснил, что размещение беженцев в квартирах частных лиц не пользуется популярностью.

"На данный момент мы рассматриваем возможность размещения беженцев в спортзалах со спальными местами в случаях неотложной помощи", — заявил мэр Даугавпилса.

Однако он добавил, что "дискуссия о приспособлении помещений при господдержке так и осталась просто словами". Сейчас самоуправление призывает владельцев частных квартир подать заявку на предоставление жилья украинцам.

Элксниньш объясняет нынешнюю ситуацию тем, что у самоуправления нет достаточных средств для покрытия расходов в отелях.

"Сейчас то, что люди окажутся на улице, может стать реальностью", — заявил он.

В Даугавпилсе размещено 567 беженцев из Украины.

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