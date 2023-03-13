Даугавпилс собирается закрыть игорные залы
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Даугавпилсское самоуправление собирается избавиться от игорных залов. Проект запрета вынесен на публичное обсуждение, сообщил в своем Facebook мэр города Андрей Элксниньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Приоритеты лично для меня очевидны — "аппаратам" не место в жилищных массивах, публичных местах рядом с учреждениями, церквями, парками и скверами", — написал он.

Если законопроект будет одобрен, то залы с автоматами не смогут находиться ближе, чем в 100 метрах от госучреждений, церквей, образовательных, лечебных, спортивных и культурных учреждений, аптек, почт, банков, многоквартирных домов, учреждений социального ухода, служебных гостиниц, парков и скверов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний