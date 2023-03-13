Даугавпилс собирается закрыть игорные залы

Даугавпилсское самоуправление собирается избавиться от игорных залов. Проект запрета вынесен на публичное обсуждение, сообщил в своем Facebook мэр города Андрей Элксниньш.

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"Приоритеты лично для меня очевидны — "аппаратам" не место в жилищных массивах, публичных местах рядом с учреждениями, церквями, парками и скверами", — написал он.

Если законопроект будет одобрен, то залы с автоматами не смогут находиться ближе, чем в 100 метрах от госучреждений, церквей, образовательных, лечебных, спортивных и культурных учреждений, аптек, почт, банков, многоквартирных домов, учреждений социального ухода, служебных гостиниц, парков и скверов.