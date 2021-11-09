Даугавпилс задумался о расширении кладбищ
Foto: LETA

С учетом растущей смертности из-за Covid-19 и планируемого объединения города с соседним краем рассматривается вопрос о расширении кладбищ в Даугавпилсе, сообщил журналистам заместитель председателя городского думы Валерий Кононов ("Согласие").

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Комментируя вопрос о том, достаточен ли в городе потенциал оказания ритуальных услуг в условиях высокой смертности от Covid-19, Кононов сказал, что этот вопрос актуален.

"К сожалению, это жизнь, люди умирают, их приходится хоронить", — признал депутат, добавив, что еще есть возможности "смягчить ситуацию".

В то же время вопрос станет еще более актуальным после планируемого слияния Даугавпилса и Аугшдаугавского края, когда нужно будет искать территории для расширения кладбищ. Самоуправление думает о том, как справиться с ситуацией.

По словам вице-мэра Алексея Васильева (Русский союз Латвии), самоуправление участвует в ограничении распространения инфекции Covid-19, направляя неработающих специалистов для помощи семейным врачам, чтобы по телефону мотивировать пожилых людей пройти вакцинацию от Covid-19. Также в городе проводится выездная вакцинация.

Мэр Андрей Элксниньш ("Согласие") обратил внимание на то, что в настоящее время недостаточен потенциал тестирования, так как сдать тест на Covid-19 иногда можно только через неделю.

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