Даугавпилсская больница первой в Латвии проводит рентгенодиагностику с помощью ИИ

Даугавпилсская региональная больница (ДРБ) первой в Латвии начала использовать помощника по чтению рентгеновских снимков — программу GLEAMER BoneView.

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Внедренное решение является вторичной проверкой параллельно работе рентгенологов, и эксперты признают, что оно значительно снижает риск диагностических ошибок, а также экономит время врачей и пациентов.

В ДРБ услуги рентгена требуются в среднем 71 пациенту в месяц. В таких случаях очень важно время, поскольку пациенты с болью не могут долго ждать в очереди в отделениях неотложной помощи. Программа BoneView значительно ускоряет обслуживание таких пациентов, помогая врачам ставить диагнозы точнее и быстрее. Данные ДРБ показывают, что благодаря программе медикам удалось сэкономить около 3,5 часов в месяц, поскольку время, затрачиваемое на обработку одного рентгена, сократилось в среднем на 3 минуты. Таким образом, в течение полугода экономия времени при обслуживании 400 больных составила 21 час, или два с половиной рабочих дня.

"Сейчас в больнице примерно в 90% случаев при радиологии мы параллельно используем программное обеспечение BoneView. Оно в основном используется в травмпункте и в травматологическом отделении при рентгенографии в случае травм. Итоги полугодия показывают, что использование этой программы значительно сокращает время, затрачиваемое специалистами на описание изображений, а главное — количество ошибок, так как часто помогает увидеть несколько переломов", — отметила Наталья Гончарова, руководитель радиологического отделения ДРБ.

Она подчеркивает, что глаза врача и человеческий интеллект незаменимы, но помощь

искусственного интеллекта профессионалам — неотъемлемая часть медицины

будущего.

Система BoneView надежна и безопасна. Она одобрена для клинического применения как у взрослых, так и у детей и помогает снизить количество пропущенных при диагностике переломов на 30%. С помощью этой программы медицинские работники могут быть уверены в достижении практически идеального результата в интерпретации диагностики.

Foto: GLEAMER BoneView

Каспарс Гросу, руководитель отдела отношений с клиентами DATAME, отмечает: "Как одному из крупнейших поставщиков медицинских диагностических информационных систем в Латвии, нам важно предоставить нашим клиентам возможность работать с новейшими технологиями. На мировом рынке здравоохранения сейчас мало качественных решений искусственного интеллекта — большинство доступных технологий либо не сертифицированы как медицинские устройства, либо нацелены на специфическую группу костей или переломов".

"Как показывают данные, с 2015 года Еврокомиссия утвердила использование только 240 устройств на основе искусственного интеллекта в клинической среде. Поэтому заключенное в прошлом году партнерство с французской компанией GLEAMER по внедрению решений искусственного интеллекта BoneView в радиологии дает нам возможность предложить нашим партнерам первое сертифицированное программное обеспечение такого типа в Балтии. В долгосрочной перспективе это приведет к значительной экономии ресурсов и времени для медицинских учреждений, что подтверждают также отзывы и пример специалистов ДРБ", - говорит Гросу.

В настоящее время тестировать инновационную систему искусственного интеллекта (ИИ) GLEAMER BoneView начали также Екабпилсская региональная больница и Северокурземская больнице, интерес к введению системы на практике проявили Видземская и Детская клиническая университетская больницы.

BoneView — это медицинское программное обеспечение, предназначенное для ассистирования рентгенологам и врачам неотложной помощи в интерпретации рентгеновских снимков травм с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ). Решение интегрируется с существующими диагностическими процессами и действует как вторичная проверка, чтобы избежать ошибок в диагностике и определении приоритетов.