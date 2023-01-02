Даугавпилсская больница возобновила прием детей с острыми заболеваниями
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Даугавпилсская региональная больница, мобилизовав ресурсы, 31 декабря возобновила прием детей с острыми заболеваниями в клинике неотложной медицинской помощи, сообщили агентству LETA в самоуправлении Даугавпилса.

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Ранее из-за нехватки медицинского персонала больница была вынуждена временно приостановить прием детей в возрасте до 14 лет с острыми заболеваниями.

Из-за болезни выполнять обязанности не могли семь педиатров больницы. В Даугавпилсской больнице работал только один педиатр, который обеспечивал лечение почти 30 детей в стационаре.

В случае сезонных заболеваний больница просит пациентов вначале обращаться к семейному врачу, консультироваться по телефону семейных врачей 66016001 или в специализированной детской поликлинике.

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