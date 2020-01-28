Даугавпилсская дума обещает найти места для уволенных работников LDz на муниципальных предприятиях

Даугавпилсская дума планирует создать рабочую группу для поиска возможностей трудоустройства уволенных работников Latvijas dzelzceļš (LDz) в компаниях самоуправления, заявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Он отметил, что LDz является крупнейшим работодателем города, на предприятии работает около 1900 жителей, поэтому дума не может не реагировать на планы LDz об увольнении работников.

Элксниньш сообщил, что дума провела переговоры с руководством компании о социальных гарантиях для уволенных работников, и руководство концерна заявило, что сокращение штата затронет Даугавпилс в меньшей степени, чем Ригу. Кроме того, в городе продолжит работу локомотиворемонтное депо, в то время как в столице оно будет закрыто. Таким образом, в будущем все локомотивы будут ремонтироваться в Даугавпилсе, что обеспечит рабочие места.

Для поиска возможностей трудоустройства уволенных работников в компаниях самоуправления в думе планируется создать рабочую группу, в которую войдут также представители LDz, профсоюза, Государственного агентства занятости и компаний самоуправления. По словам Элксниньша, вакансии в муниципальных компаниях есть.

Как сообщалось, LDz до конца этого года планирует прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками, что составляет около 24% всех работников.

На предприятии пояснили, что 2019 год и для LDz, и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был сложным - в результате снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и уменьшения объемов его перевозок, а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов.

Сокращение численности работников планируется осуществить в несколько этапов. Процесс сокращения начат с оптимизации числа работающих в администрации предприятия.