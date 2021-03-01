Даугавпилсская дума попросит сохранить за ДУ статус университета

4 марта состоится заседание комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской городской думы, на котором самоуправление рассмотрит вопрос о том, как помочь Даугавпилсскому университету (ДУ) сохранить его статус. Об этом говорится в пресс-релизе Даугавпилсской городской думы.

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Чтобы выразить поддержку Даугавпилсскому университету и способствовать сохранению его статуса, 4 марта состоится заседание комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской городской думы, в котором будут участвовать и представители руководства Даугавпилсского университета.

В ходе заседания будет рассмотрен вопрос об обращении в Сейм и Министерство образования и науки с призывом не объявлять изменения в действующей редакции Закона о высших учебных заведениях и тем самым сохранить ДУ статус университета.

Как уже сообщалось, согласно сообщению Министерства образования, Даугавпилсский университет не квалифицируется статусу университета из-за недостаточного числа студентов. Поэтому университет должен стать высшей школой.

В феврале 2020 года портал Delfi писал о том, что реформа оставит многие университеты без статуса вузов — среди них Лиепайский и Даугавпилсский университеты. После реформы, чтобы получить статус университета, высшая школа должна иметь как минимум 4000 студентов, а в Даугавпилсском университете сейчас учится чуть больше двух тысяч студентов.

Кроме того, 65% академического персонала университета должны иметь докторскую степень. Вуз должен регулярно присваивать докторские степени, а его научная деятельность должна быть подтверждена международно признанными научными публикациями.

Вузам дали три года, чтобы перейти на новую двухуровневую модель управления, где власть разделена между сенатом и советом. Сенат отвечает за академические вопросы, связанные непосредственно с наукой и учебой. Совет занимается вопросами развития, принимает стратегические решения. В советах будет 11 членов, большинство из которых не являются академическим персоналом университета или представителями студентов. Все члены совета должны быть компетентны в вопросах высшего образования и инноваций, иметь опыт управления организациями, управления рисками и безупречную репутацию.

В мае 2020 года правительство приняло решение передать поправки к закону о высшем образовании на рассмотрение в Сейм. Они предусматривают введение критерия минимальной численности студентов — 4000 студентов — в высших учебных заведениях со статусом университета. Именно этот критерий ставит под угрозу возможность Даугавпилсского университета сохранить свой статус, говорится в пресс-релизе Даугавпилсской городской думы.

Пресс-служба городской думы отмечает, что для всех остальных высших учебных заведений подобный порог численности отменен, но сохранен для университетов.

"Даугавпилс — крупнейший центр образования и науки в Латгальском регионе, а также важная движущая сила нашего города, — приводит слова председателя Даугавпилсской городской думы Игоря Прелатова пресс-служба самоупраления. — Я ценю успехи Даугавпилсского университета в образовательном процессе и многочисленные достижения в исследовательской деятельности. Я считаю, что для роста Даугавпилса и Латгалии очень важно, чтобы он и впредь сохранял статус университета. Как самоуправление, мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди выбирали Даугавпилс в качестве места получения образования и связывали свое будущее с нашим городом. Для самоуправления важно, чтобы Даугавпилс оставался университетским городом".