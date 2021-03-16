Даугавпилсская дума выступает за сохранение Даугавпилсского университета

Даугавпилсская городская дума выступает за сохранение за Даугавпилсском университетом статуса университета. Ее представители активно участвуют в обсуждениях с ответственными учреждениями и лицами, принимающими решения, сообщает пресс-служба самоуправления.

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По инициативе Министерства образования и науки в Сейме Латвийской Республики ведется работа по внесению поправок в Закон о высших учебных заведениях. Одно из условий сохранения статуса университета для вуза — наличие не менее 4000 студентов. Если эти поправки будет приняты, Даугавпилсский и Лиепайский университеты лишатся статуса университетов.

Как сами университеты, так и другие организации уже обратились к депутатам Сейма и Министерству образования и науки с предложением отказаться от количественного критерия в Законе о высших учебных заведениях, что ставит под угрозу существование университетов в регионах. Осознавая вклад Даугавпилсского университета в развитии города и региона, Даугавпилсская городская дума также участвует в процессе переговоров, чтобы поддержать сохранение статуса университета.

4 марта состоялось внеочередное заседание Даугавпилсской городской думы. В нем также приняла участие ректор Даугавпилсского университета Ирена Кокина, которая объяснила, как поправки к Закону о высших учебных заведениях повлияют на развитие Даугавпилсского университета. Действующий Закон о высших учебных заведениях в силе с 1995 года. Поправки к Закону о высших учебных заведениях предусматривают разделение вузов на 3 категории — университеты, высшие учебные заведения прикладных наук, а также высшие учебные заведения искусства и культуры; закон также предусматривает конкретные критерии соответствия и минимальное количество студентов. В настоящее время только университетам планируется предусмотреть законом минимальное количество студентов — 4000 человек. Поправки к закону предусматривают, что высшим учебным заведениям будет предоставлен трехлетний переходный период, в течение которого станет ясно, соответствует ли учебное заведение конкретному статусу. Ирена Кокина подчеркнула, что количество студентов в настоящее время является единственным критерием в планируемых поправках к Закону о высших учебных заведениях, который Даугавпилсский университет не может выполнить.

В начале прошлой недели, 9 марта, в режиме онлайн прошло заседание Латгальской подкомиссии комиссии по правам человека и общественным делам Сейма Латвийской Республики, на котором с участием депутатов Сейма, представителей высших учебных заведений, депутатов самоуправлений, в том числе Даугавпилсской городской думы, обсуждался вопрос о ситуации и перспективах высшего образования в Латгальском регионе. Во время заседания руководство Даугавпилсского университета объяснило, как введение количественного критерия может повлиять на возможность сохранения статуса университета и как эти изменения могут повлиять на возможности получения высшего образования в регионе.

В пятницу, 12 марта, вопрос о высшем образовании в регионе обсуждался на заседании Совета по развитию Латгальского региона планирования, на котором также присутствовали министр образования и науки Илга Шуплинска, руководство Даугавпилсского университета и Резекненской академии технологий, а также представители самоуправлений Латгалии, в том числе Даугавпилсской городской думы. Во время этой онлайн-встречи также было предложено не включать количественный критерий — минимальное количество студентов (4000 человек) — в поправки к Закону о высших учебных заведениях.

12 марта представители Даугавпилсской городской думы и руководство Даугавпилсского университета встретились с депутатами 13-го Сейма — председателем комиссии по устойчивому развитию Вячеславом Домбровскисом и секретарем комиссии по образованию, культуре и науке Эвией Папуле. В ходе встречи самоуправление подчеркнуло значимость Даугавпилсского университета для развития города и региона, а также выразило поддержку усилиям сохранить статус университета.

Вячеслав Домбровскис отметил, что всего в Сейм поступило 45 предложений в связи с планируемыми поправками к Закону о высших учебных заведениях. Он подчеркнул, что количество студентов не является объективным показателем качества, поэтому депутат считает, что такой критерий не следует включать в закон. В свою очередь Эвия Папуле отметила, что создание консорциума между региональными вузами не считает лучшим долгосрочным решением для сохранения статуса университета.

Представители Даугавпилсской городской думы и Даугавпилсского университета отмечают, что процесс переговоров об изменениях в Законе о высших учебных заведениях продолжается. Даугавпилсская городская дума уже направила письмо в Министерство образования и науки и в Сейм с просьбой не включать в поправки к Закону о высших учебных заведениях критерий минимального количества студентов в университете. Предложения о поправках к Закону о высших учебных заведениях на третье чтение можно внести до 17 марта.