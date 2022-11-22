Даугавпилсские активисты потребовали у правительства распустить думу Даугавпилса

Несколько десятков социально активных горожан Даугавпилса обратились с открытым письмом в Сейм, Кабинет Министров и СМИ с призывом распустить Даугавпилсскую городскую думу. Об этом агентству LETA сообщил один из авторов письма.

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"Нельзя больше ждать. Даугавпилсская городская дума во главе с ее председателем Андреем Элксниньшем ("Согласие") с каждым днем ​​все больше выражает свою откровенно нелояльную и преступную позицию по отношению к латвийской государственности и ее позиции и политике в условиях войны. Последней каплей стала выраженная Элксниньшем поддержка агрессии России в Украине. Идет война, и в условиях войны нельзя допускать, чтобы на территории Латвии действовали лица, которые угрожают ее безопасности", — говорится в письме.

"Наша реакция лояльных жителей Даугавпилса на агрессивные высказывания в социальных сетях и сообщения об этом в СГБ пока не дают результатов. Активных действий этих служб мы не видим, и принять решение о роспуске антигосударственной Даугавпилсской городской думы можем именно мы, о чем мы и просим в открытом письме. Мы еще не отдали наш город и остальную часть Латгале "русскому миру", нам пока еще не все равно. Надеемся, вам тоже не все равно", — пишут активисты.

Среди подписавших письмо — директор Даугавпилсской музыкальной средней школы Айварс Брокс, который на последних муниципальных выборах в Даугавпилсе баллотировался по списку Латгальской партии, но не был избран, предприниматель Андрей Файбушевич, преподаватель Даугавпилсского университета Рональдс Крамс, ведущий научный сотрудник Даугавпилсского университета Индрикис Крамс, актеры Даугавпилсского театра Вадим Богданов и Кристине Вейнштейне и другие, всего 18 человек.

Как сообщалось ранее, в интервью порталу DELFI Элксниньш заявил, что "Крым является частью Российской Федерации". Позже Элксниньш объяснил, что согласен с внешнеполитическим курсом Латвии.

Правительство Латвии осуждает войну, начатую Россией против Украины, и не признает незаконных попыток России включить в свой состав оккупированные территории Украины.