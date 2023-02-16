Даугавпилсский университет интегрируют в ЛУ до 2026 года

Процесс реорганизации Даугавпилсского университета (ДУ) не будет быстрым — он войдет в состав ЛУ до 2026 года, сообщает Lsm. Об этом на внеочередном заседании комитета Даугавпилсской думы по образованию и культуры сообщил представитель Министерства образования.

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Главная цель созыва заседания было развеять тревогу и ДУ, и широкой общественности, которая появилась из-за прозвучавшей информации о том, что университет реорганизуют в течение трех-четырех месяцев. Подчеркивается, что университету предоставят автономию и, возможно, в новом названии останется слово "Даугавпилс".

"И идем в сторону интеграции, а не ликвидации вузов. Вузы в интегрированном виде продолжат свое развитие в научной системе университетов", — подчеркнул заместитель госсекретаря Министерства образования Дмитрий Степанов.

Накануне Министерство образование сообщило, что Достигнуто соглашение об интеграции Даугавпилсского университета в Латвийский университет. Ректор ДУ Инара Кокина заявила, что у нее "не осталось сил убеждать министерство в необходимости сохранять автономию ДУ", поэтому она считает объединение с ЛУ лучшим вариантом. В случае, если вузы не объединятся, ДУ лишится финансирования Фонда оздоровления.

Министерство предлагало также объединить ДУ с Резекненской академией технологий, но ДУ отказался: академия в Резекне специализируется на инженерных науках, что сближает ее скорее с РТУ, а специализации ДУ больше похожи на ЛУ.

По словам Кокиной, еще три года Даугавпилсский университет будет относительно автономен. Сохранятся те же преподаватели, студенты смогут учиться по тем же программам. Уже сейчас у ДУ и ЛУ общие программы для докторантов и магистрантов.

Кокина отметила продуктивное сотрудничество с ректором ЛУ Индрикисом Муйжниексом и сказала, что у двух вузов вместе будет больше возможностей привлечь финансирование на научные исследования.

Министерство и ДУ пришли к общему мнению о том, что ЛУ является наиболее подходящим партнером для сотрудничества, поскольку области стратегической специализации и направления исследований, одобренные обоими университетами, дополняют друг друга.

Мнения в коалиции разделились



В правящей коалиции нет единого мнения по поводу реорганизации Даугавпилсского университета. "Объединенный список" выступает против, по крайней мере, если не будет проведена соответствующая оценка. Политики отмечают, что им непонятна спешка.

"Неприемлемо, что вопрос продвигается без стратегического изучения и основывается только на субъективном мнении министерства о том, что ДУ дальше не может существовать сам, не может предлагать конкурентоспособные программы и качественное образование", — считает Чеслав Батня, председатель подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и человеческому капиталу.

"В ДУ обучается 2600 студентов, что по сути соответствует статусу научного университета. Традиции ДУ являются важным бастионом для развития научной жизни в Латгальском регионе, университет также играет важную роль в укреплении латышского самосознания в Даугавпилсе — втором по величине городе в Латвии", — сказал в этой связи заместитель председателя фракции "Объединенного списка", избранный от Латгальского избирательного округа депутат Сейма Юрис Вилюмс.

Вилюмс подчеркнул, что "Объединенный список" выступает против "столь внезапного и непродуманного изменения модели управления высшим образованием и, по сути, дискредитации региональных вузов министерством".