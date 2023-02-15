Даугавпилсский университет объединят с ЛУ: ректор считает, что это лучший из возможных вариантов

Достигнуто соглашение об интеграции Даугавпилсского университета (ДУ) в Латвийский университет, сообщает Министерство образования и науки. Ректор ДУ Ирена Кокина заявила агентству LETA, что это лучшая из возможностей объединения, предложенных МОН.

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По словам Кокиной, больше не осталось сил убеждать министерство в необходимости сохранять автономию ДУ. В случае, если вузы не объединятся, ДУ финансирование Фонда оздоровления.

Министерство предлагало также объединить ДУ с Резекненской академией технологий, но ДУ отказался: академия в Резекне специализируется на инженерных науках, что сближает ее скорее с РТУ, а специализации ДУ больше похожи на ЛУ.

По словам Кокиной, еще три года Даугавпилсский университет будет относительно автономен. Сохранятся те же преподаватели, студенты смогут учиться по тем же программам. Уже сейчас у ДУ и ЛУ общие программы для докторантов и магистрантов. Кокина отметила продуктивное сотрудничество с ректором ЛУ Индрикисом Муйжниексом и сказала, что у двух вузов вместе будет больше возможностей привлечь финансирование на научные исследования.

Стоит отметить, что скоро намечаются выборы нового ректора Даугавпилсского университета — заявку претенденты могут подавать до 28 февраля.

Во встрече участвовали представители департамента высшего образования, науки и инноваций МОН и ректората ДУ, и все участники согласились, что в Даугавпилсе и во всем регионе необходимо обеспечить качественное обучение и научно-исследовательскую деятельность, призванные решать задачи по развитию региона и подготовке профессиональных кадров для всех важнейших отраслей народного хозяйства.

МОН и ДУ пришли к общему мнению о том, что ЛУ является наиболее подходящим партнером для сотрудничества, поскольку области стратегической специализации и направления исследований, одобренные обоими университетами, дополняют друг друга.

По итогам соглашения представители ректората ДУ обсудили концепцию дальнейшего развития с руководством факультетов и научных институтов вуза, которое в свою очередь концептуально согласилось с видением будущего ДУ. Далее предстоит обсуждение объединения в совете и сенате.

Как сообщает МОН, руководство ЛУ проинформировано об упомянутом соглашении и выразило поддержку интеграции университетов.

Министерство продолжит сотрудничество с обоими университетами в поисках решений по интеграции с целью обеспечить максимальную выгоду для обеих сторон.

В настоящее время правительство рассматривает возможности реорганизации целого ряда региональных вузов — ДУ, Резекненской технологической академии, Лиепайского университета и других.