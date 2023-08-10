Даугавпилсский университет сократил число факультетов

В августе изменения предстоят структуре Даугавпилсского университета - вместо пяти факультетов теперь будет два. Изменения позволят снизить бюрократическую нагрузку и частично обеспечат экономию средств, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

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Как отмечает ректор ДУ Арвид Барщевский, объединение факультетов не должно повлиять на качество образования. Сокращение кадров также не планируется.

“Наш совет уже принял решение, что наш университет переходит с пяти факультетов на два. Остаются два института, и еще у нас есть две самостоятельные структурные единицы —Даугавпилсский медицинский колледж и Латвийский институт гидроэкологии в Риге. Будет факультет естественных наук и здравоохранения, а второй — это факультет гуманитарных и социальных наук”, — указал Барщевский.

Изменения необходимы, чтобы снизить бюрократическую нагрузку — на персонал и студентов это не повлияет. Работа со студентами также будет вестись по-новому.

"Обслуживание студентов мы сейчас централизуем. Если раньше студенты ходили в деканаты, то сейчас всё по сути централизовано. Это центр студенческого сервиса. Туда студенты будут приходить и получать всю необходимую информацию", — пояснил ректор.

Председатель студенческого совета ДУ Паула Викайне отмечает, что студентам пока известно мало деталей, но и сюрпризом объединение не стало. Еще во время выборов ректора университета в апреле этого года оба кандидата говорили о необходимости объединения факультетов.

"Нас, студентов, конечно, больше всего волнует, как будет проходить обучение. Изменится ли качество обучения, возрастет ли оно. На мой взгляд, если руководство вуза считает, что два факультета смогут достичь качества, то спорить с этим не могу. Надо просто подождать и посмотреть, как это будет работать в сентябре, когда начнётся учеба", — отметила Викайне.

Ректор ДУ Арвид Баршевский отмечает, что это те реформы, которые вуз может и должен проводить, и одна из задач — повысить качество обучения. Ранее весной этого года об объединении факультетов объявил и Латвийский университет.