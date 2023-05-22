Даугавпилсское шоссе реконструируют в 2025-2026 годах

Одним из наиболее проблемных участков дорог в Латвии является отрезок Даугавпилсского шоссе на подъезде к городу. Latvijas Valsts ceļi об этом знают и рaботают над проектом реконструкции. Ремонтировать дорогу будут в 2025-2026 годах, рассказал в эфире программы Rus.LSM "ТЧК" председатель правления предприятия Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Обычного ремонта, по его словам, будет уже недостаточно, нужна реконструкция.

"Тут как с походом к зубному врачу. Если своевременно не ходить к нему, то со временем расходы сильно вырастут", — пояснил он.

Отвечая на вопрос, почему такие особенно проблемные участки подолгу остаются без ремонта, гость программы пояснил, что, когда дорога приходит в настолько плохое состояние, ее ремонт обходится особенно дорого, поэтому в первую очередь "спасают" те участки, которые требуют меньше средств.

Лаздовский также анонсировал ремонт еще одного критического участка дороги возле Бабите между рижским районом Золитуде и Юрмальским шоссе.