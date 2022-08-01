"Давайте называть вещи своими именами". Ринкевич выступил за признание России страной-спонсором терроризма

Европейский союз (ЕС) должен объявить Россию страной-спонсором терроризма, заявил в интервью американскому изданию POLITICO министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после того, как в пятницу, 29 июля, возобновились призывы к дальнейшей изоляции РФ на международной арене.

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"Мы видим всю жестокость российских войск, на самом деле во многом напоминающую ИГИЛ, которое мы всегда называли террористической организацией. Давайте называть вещи своими именами", — отметил Ринкевич.

Во вторник, 2 августа, Комиссия Сейма по иностранным делам рассмотрит заявление, в котором ожидается признание России террористическим государством.

Заседание комиссии запланировано на вторник в 11:00 в дистанционном формате.

Как сообщалось, Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма в связи с ее действиями в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине, которые привели к "смерти бесчисленного количества мужчин, женщин и детей".