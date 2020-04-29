Даже после отмены ЧС PMLP будет принимать только по записи

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) после отмены режима будет принимать только по предварительной записи. Возможности получить услуги в порядке живой очереди больше не будет. Такое решение PMLP объясняет заботой о здоровье клиентов и работников.

PMLP напоминает, что некоторые его услуги можно получить в электронном виде на портале Latvija.lv. Документы на вид на жительство можно подать электронно, заверяя их электронной подписью.

Поскольку рижские отделения PMLP самые загруженные, можно использовать возможность обратиться в отделения в других городах и получить там услуги быстрее.

Информацию об адресах отделений можно найти на сайте Управления по делам гражданства и миграции в разделе "Контакты".