Даже в случае "брекзита" латвийская OCTA будет действовать в Великобритании
Foto: LETA

Действие полиса обязательной гражданско-правовой ответственности для владельцев транспортных средств (OCTA) продолжится в Великобритании даже в том случае, если Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза без обоюдного соглашения (так называемый "жесткий брекзит"). Об этом агентству LETA сообщил глава Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он отметил, что Бюро продолжает активно следить за возможным развитием сценария с брекзитом и просчитывает варианты, которые могут наступить в его итоге.

"Хотя один из самых реальных на данный момент — вариант с бездоговорным выходом из ЕС, у латвийских владельцев ОСТА, которые отправились в Великобританию по рабочим или личным делам, нет оснований беспокоиться, что они вдруг останутся без покрытия обязательной страховкой", — подчеркнул Абашинс.

По его словам, даже при выходе из ЕС Великобритания останется страной-участницей системы Зеленой карты и по-прежнему будет интегрирована с Евросоюзом по части OCTA.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

OCTA Великобритания Евросоюз ОСТА Янис Абашин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei