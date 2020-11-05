Даже в случае "брекзита" латвийская OCTA будет действовать в Великобритании

Действие полиса обязательной гражданско-правовой ответственности для владельцев транспортных средств (OCTA) продолжится в Великобритании даже в том случае, если Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза без обоюдного соглашения (так называемый "жесткий брекзит"). Об этом агентству LETA сообщил глава Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс.

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Он отметил, что Бюро продолжает активно следить за возможным развитием сценария с брекзитом и просчитывает варианты, которые могут наступить в его итоге.

"Хотя один из самых реальных на данный момент — вариант с бездоговорным выходом из ЕС, у латвийских владельцев ОСТА, которые отправились в Великобританию по рабочим или личным делам, нет оснований беспокоиться, что они вдруг останутся без покрытия обязательной страховкой", — подчеркнул Абашинс.

По его словам, даже при выходе из ЕС Великобритания останется страной-участницей системы Зеленой карты и по-прежнему будет интегрирована с Евросоюзом по части OCTA.