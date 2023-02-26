De facto: базовая зарплата семейных врачей суммарно уменьшилась на 400 000 евро

Рассчитываемая Национальной службой здравоохранения (НСЗ) для зарегистрированных семейных врачей базовая зарплата - плата за прием пациентов и частота их посещений - в 2023 году суммарно уменьшилась на 400 000 евро по сравнению с прошлым годом, сообщает программа LTV De facto.

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Государственное финансирование некоторых врачебных практик в этом году уменьшилось на несколько сотен евро. Сокращение "подушных денег" для семейных врачей в основном наблюдается в тех практиках, где прописано больше взрослых.

Как отмечается в программе, эти деньги формируют базовое финансирование каждой практики, из которых оплачиваются регистратор, расходы на практику, налоги и зарплата врача, которая установлена ​​на уровне около 1400 евро после уплаты налогов (с 1 апреля поднимется до 1479 евро).

Национальная служба здравоохранения поясняет, что "подушные деньги" пересчитываются каждый год с учетом количества пациентов и того, как часто они посещали семейного врача. Формула означает, что на этот раз сокращение базовой зарплаты будет в тех практиках, где больше взрослых, которые в прошлом году обращались к врачу реже, чем дети. Медики подозревают, что на этот факт повлияло то, что во время Covid-19 пациентов, особенно пожилых людей, чаще консультировали по телефону, а не лично.

"В настоящее время консультации по телефону не учитываются, они в каком-то виде исключены из числа посещений, которые требуют такой же ответственности и такого же труда", — пояснила Лига Козловска, руководитель Ассоциации сельских семейных врачей Латвии, депутат Сейма от оппозиции (СЗК).

Алда Рейника, директор департамента медицинских услуг НСЗ, пояснила, что стороны ищут пути решения проблемы. Например, рассматривают возможность фиксации выплат, а не пересчитывать их каждый год в зависимости от количества визитов пациентов.

Помимо нового бюджета для практик семейных врачей предусмотрена надбавка к компенсации платы за аренду кабинета (до 730 евро). С апреля также ожидается надбавка к зарплате — 82 евро на руки. По сравнению с прошлым годом и без учета надбавок за Covid-19 сумма финансирования на одну практику увеличится в среднем на 194 евро в месяц.

Но с этого года отменены все надбавки, связанные с короновирусом, а работа третьего сотрудника практики больше не оплачивается. В декабре прошлого года такую опцию использовала каждая третья практика семейного врача, а в 331 практике это была постоянная работа.

Министр здравоохранения Лига Менгелсоне не смогла обещать, что семейным врачам вернут потерянные "подушные деньги" или найдут возможность продолжить найм третьего сотрудника, на что потребуется 7,7 млн евро.