de facto: цены за литр дезинфицирующей жидкости доходят до 140 евро

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) начал 22 проверки случаев повышения цен на различные товары во время кризиса, однако пока что не было зафиксировано ни одного нарушения и не были выписаны штрафы, сообщает передача de facto. Надзора за ценами в интернет-магазинах не проводится, однако чаще всего их значительно повышают именно там. В рамках расследования, проведенного передачей, было выяснено, что некоторые средства для дезинфекции продаются по цене 140 евро за литр.

После объявления чрезвычайной ситуации жители Латвии стали раскупать определенные товары — продукты с долгим сроком хранения, гигиенические товары и дезинфицирующие средства. А медицинские маски пропали из аптек еще раньше. Опасаясь продажи товаров по спекулятивным ценам, Министерство экономики поручило ЦЗПП провести проверку цен на определенные группы товаров. Центр начал 22 проверки случаев, связанных с возможным необоснованным повышением цен.

К примеру, у компании по торговле стройматериалами Būvniecības nams Kurši были потребованы объяснения относительно того, почему упаковка из 10 респираторов, которая стоила 24,55 евро, теперь продается по особой цене в 35 евро. А в Cenuklubs упаковка из 50 масок для лица продается за 50 евро — по евро за штуку. Четыре из попавших в поле зрения ЦЗПП случая объяснимы высокой ценой закупки. Нарушения пока что констатированы не были.

"На этом рынке [дезинфицирующих средств и масок] такой мониторинг цен провести невозможно, потому что продукты попросту не повторяются. Если вы на этой неделе сходите в какой-нибудь магазин стройматериалов, то там не будет тех продуктов, которые были на прошлой неделе, будут совершенно другие продукты. Поэтому фактически эти цены, по сути, мы на практике сравнить не можем", — говорит руководитель ЦЗПП Байба Витолиня.

В ситуациях, когда по упомянутым причинам сравнить цены невозможно, проверяющие обращают внимание на то, превышает ли установленная магазином наценка на конкретный товар наценку на товары из этой же группы. Передача de facto выяснила, что на различные дезинфекторы для рук цены в разных магазинах могут отличаться в разы. К примеру, произведенный Latvijas balzams дезинфектор, которые продается в их же магазинах, стоит около семи евро за литр. Правда, покупать нужно сразу четыре литра.

В Cenuklubs дезинфектор объемом 100 мл стоит 3,59, то есть примерно 35 евро за литр. В нескольких аптеках дезинфицирующие средства, судя по упаковке, готовят на месте. Их цена составляет примерно 50 евро за литр. Дезинфицирующее средство от Seal объемом 0,3 литра, продающееся в магазинах Drogas, в середине прошлой недели стоило четыре евро (примерно 13 евро за литр), а в конце недели — уже шесть евро (примерно 20 евро за литр). Однако во многих интернет-магазинах этот товар стоит еще дороже. К примеру, одно из технологических предприятий предлагает купить его за 8,5 евро (если покупать сразу три штуки). А компания, работающая в сфере услуг красоты — за девять евро. Цену они объясняют тем, что товар приходится приобретать у посредника.

Ценовой рекорд принадлежит интернет-магазину dezinfekcijai.lv, где продается продукт Vital Charm (по цене 6,99 евро за 50 мл в конце недели) — 139,80 евро за литр. На данный момент ни в аптеках, ни в супермаркетах, ни в интернет-магазинах больше нет масок для лица. Цены на них в последние месяцы поднялись в сотни раз. Раньше упаковка из 50 масок для лица продавалась за 1,79 евро без НДС — примерно по четыре цента за штуку.