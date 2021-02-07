De facto: каждую неделю более 100 пациентов заражаются Covid-19 прямо в больнице
Foto: LETA

К концу января этого года порядка 1600 случаев заболевания Covid-19 в Латвии могли быть связаны с тем, что люди заразились коронавирусом уже в медицинском учреждении, куда поступили в качестве пациентов по другой проблеме со здоровьем. Об этом заявила передача De facto Латвийского телевидения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Не было недели без таких случаев. За первые две недели 2021 года — по 130 случаев за каждую неделю. За третью неделю января — 150 случаев", — утверждает передача.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Санта Пилдава пояснила, что в 95% таких случаев речь идет о стационарах — только в таком случае можно доказать, что инфицирование действительно произошло в больничных стенах. В случае амбулаторных услуг пацент может думать что угодно, но подтвердить опасения будет очень трудно.

Представитель клиники им. Страдиня Янита Вейнберга признает, что случаи инфицирования в больнице, действительно, встречаются каждую неделю, но инфекционисты всегда стараютс выяснить, каким образом такое могло произойти. Чаще всего вспышки Covid-19 происходят в пределах одной палаты.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

39

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Санта Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома

Новые проекты

Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 65 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
От 134 500€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€