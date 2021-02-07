De facto: каждую неделю более 100 пациентов заражаются Covid-19 прямо в больнице

К концу января этого года порядка 1600 случаев заболевания Covid-19 в Латвии могли быть связаны с тем, что люди заразились коронавирусом уже в медицинском учреждении, куда поступили в качестве пациентов по другой проблеме со здоровьем. Об этом заявила передача De facto Латвийского телевидения.

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"Не было недели без таких случаев. За первые две недели 2021 года — по 130 случаев за каждую неделю. За третью неделю января — 150 случаев", — утверждает передача.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Санта Пилдава пояснила, что в 95% таких случаев речь идет о стационарах — только в таком случае можно доказать, что инфицирование действительно произошло в больничных стенах. В случае амбулаторных услуг пацент может думать что угодно, но подтвердить опасения будет очень трудно.

Представитель клиники им. Страдиня Янита Вейнберга признает, что случаи инфицирования в больнице, действительно, встречаются каждую неделю, но инфекционисты всегда стараютс выяснить, каким образом такое могло произойти. Чаще всего вспышки Covid-19 происходят в пределах одной палаты.