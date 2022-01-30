De Facto: KNAB считает, что KPV LV переплатила за рекламные услуги Эрику Стендзениексу

Партия "За человеческую Латвию", избранная в Сейм как KPV.LV вряд ли получит в этом году государственное финансирование в размере более 640 тысяч евро. Решение Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) приостановить на год выплату госфинансирования можно обжаловать в суде. Однако вряд ли решение вступит в силу до октябрьских выборов, сообщает программа De Facto Латвийского телевидения.

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Сейчас партия не намерена выполнять требование KNAB о возврате в государственный бюджет 70 тысяч евро, которые, по мнению бюро, были использованы незаконно. Решение KNAB, которое есть в распоряжении программы De Facto Латвийского телевидения показывает, что играл важную роль в предвыборной кампании KPV LV в Рижскую думу играл специалист по рекламе Эрик Стендзениекс. Претензии KNAB к партии связаны, в том числе, с расходами, связанными с оплатой услуг Стендзениекса.

Речь идет о кампании в Рижскую думу 2020 года, когда кандидатом в мэры столицы от KPV LV был депутат Сейма и бывший министр экономики Ральф Немиро. Партия заключила договоры об оказании рекламных услуг, которые получили отражение в предвыборной декларации, с SIA Thumbs up media line . Однако идеи для этого и нескольких других клипов исходили от субподрядчика компании — SIA Silverback, самым известным совладельцем и членом правления которого был специалист по рекламе Эрик Стендзениекс.

Летом 2020 года агентство Thumbs up media line получило от KPV LV 124 тысячи евро. SIA Silverback получила от агентства около 50 тысяч на творческую часть предвыборной кампании. KNAB сравнило услуги, предоставленные Thumbs с услугами, полученными от Silverback в соответствии с контрактными оценками, и пришло к выводу, что они абсолютно идентичны.

Также KNAB считает, что Silverback, что в Системе электронного декларирования Службы государственных доходов некорретно отражено количество часов, отработанных на рекламную кампанию партии творческим директором Silverback Стендзениексом и проектным директором этой фирмы Витой Гайсмой. KNAB полагает, что KPV LV переплатило Thumbs up media line за неполученные или полученные в недостаточном объеме услуги. В общей сложности с учетом налогов и комиссий речь идет о сумме в более чем 70 тысяч евро.

Единственный член правления KPV LV с лета 2020 года, который все еще остается в партии "За человеческую Латвию" и ее правлении, — это депутат Сейма Марис Можвилло. Он считает, что обвинения KNAB необоснованны, а решения бюро о приостановке финансирования и возврате 70 тысяч евро поспешны.