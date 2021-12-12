De Facto: коммерческий директор фирмы-поставщика тестов на Covid-19 фигурирует в уголовном деле о хищении

Карлис Боркс-Путниньш, коммерческий директор Brief — фирмы, с которой заключен договор о поставке экспресс-тестов на Covid-19 — фигурирует в уголовном деле о хищении и подделке документов, сообщила De Facto Латвийского телевидения.

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LTV известно, что два года назад в ходе полицейского расследования выяснилось: летом 2019 года Боркс-Путниньш работал коммерческим директором UNI Project. Боркс-Путниньш поручил главе предприятия литовскому гражданину Видмантасу Шелмису подписать договор о продаже 12 контейнеров. Однако позже выяснилось, что потенциального покупателя вообще не было, литовец денег не получил, а другая компания, уже принадлежащая Путниньшу, перепродавала контейнеры дальше.

На вопрос об уголовном процессе ответила LTV так: "Начатый уголовный процесс квалифицируется в соответствии с 3-й частью 179-й статьи Уголовного закона, то есть связан хищением в крупном размере, и 2-й частью 275-й статьи Уголовного закона, в которой говорится о подделке документа и печати, реализации и использовании печати, если это было совершено группой лиц по предварительному сговору, или если они привели к значительным нанесение ущерба государственной власти или управлению или интересам лица, защищаемого законом. В уголовном производстве есть два подозреваемых, и в ближайшее время уголовный процесс будет передан для начала уголовного преследования".

Боркс-Путниньш, в свою очередь, так ответил De Factp на вопрос об этом уголовном процессе: "Я не буду комментировать. Досудебное следствие продолжается".

LTV отмечает, что Боркс-Путниньш не пожелал говорить ни о каком другом аспекте своей биографии. Десять лет назад Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) задержало предпринимателя с суммой наличных в 10,5 тысяч латов и признало

подозреваемым во взяточничестве. В то время Боркс-Путниньш работал в Дорожном упрпавлени, принадлежащем Рижской думе. KNAB полагало, что Путниньш и исполнительный директор некоего предприятия организовали взятку тогдашнему главе Дорожного управления Рижской думы Мартиньшу Лауве — за то, что компания выполняла заказы. Прокуратура закрыла уголовное дело против Боркса-Путниньша, поскольку пришла к выводу: не доказано, что найденные при нем деньги предназначались для взяток.

"Это не связано с деятельностью c Brief или госзакупками, или чем-то подобным. Это отдельные дела, у которых нет никакой связи с актуальными сегодня вопросами", — сказал программе De Facto Боркс-Путниньш.

На сегодняшний день Brief получил самый крупный заказ — на поставку антигенных тестов для государственных нужд — от Государственного центра оборонных закупок и логистики. Общая сумма заказа — более 4 млн евро. По словам министра обороны Артиса Пабрикса (АР!), даже если репутация коммерческого директора Brief была бы заранее известна, компанию нельзя было исключать из процедуры закупки.

"У нас нет никаких доказательств, если суд никогда не принимал решения об этим людям, те, кто проводит закупки не могу сказать — если у этого парня усы, то поэтому мы не можем заключать с ним договор", — пояснил Пабрикс LTV.