De facto: на должность финансиста в Rīgas satiksmе почти приняли чиновника, обвиняемого по делу SIA Rīgas nami
Foto: LETA

На должность финансиста муниципального предприятия Rīgas satiksme почти приняли бывшего главу правления SIA Rīgas nami Карлиса Кавацса, обвиняемого в преступных деяниях на государственной службе. Об этом сообщает De facto.

По информации журналистов Латвийского телевидения, Кавацс является многолетним сотрудником различных структур Рижской думы. Должность главы правления Rīgas nami Кавацс занимал до осени 2012 года, когда было установлено, что муниципальное предприятие потеряло более 1 миллиона евро на сделках с обменом валюты. Позже на основании заявления от предприятия Госполиция начала против Кавацса уголовный процесс по факту превышения служебных полномочий и фальсификацию бухгалтерской документации. На некоторое время Кавацс был помещен под арест.

Суд первой инстанции оправдал Карлиса Кавацса, однако прокуратура опротестовала приговор. С осени 2019 года дело Кавацса в апелляционном порядке рассматривается в Рижском окружном суде.

Член правления Rīgas satiksme Элина Эпалте — Друлле подтвердила, что проект распоряжения о назначении Кавацса на должность финансиста был уже подготовлен, однако его так и не подписали. Правда, из ее ответа так и не стало ясно, откуда вообще появилась эта кандидатура.

Как оказалось, обвинения по уголовному делу, в рамках которого Кавацс фигурировал в должности руководителя другого муниципального предприятия, не послужили поводом для отказа для утверждения его в должности на предприятии Rīgas satiksme, поскольку RS не рассматривало вопрос о репутационном риске.

Сам Карлис Кавацс от комментариев по этому делу отказался.

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