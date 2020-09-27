De facto: Несущую миллиарды туристическую отрасль вычеркнут из экономики Латвии?

Финансовая поддержка практически уничтоженной из-за последствий Covid-19 туристической отрасли закончится в конце года. Часть предприятий и гостиниц уже закрылась, а те, что остались — надеялись продержаться хотя бы до следующей весны, когда в отрасли обычно начинается движение. Однако ответственные министерства все четче дают понять, что нужно переквалифицироваться - прямой денежной поддержки больше не будет, сообщает передача "De facto".

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Убытки отрасли огромны. В апреле бизнес практически встал - число иностранных гостей сократилось на 98,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В июне - июле ситуация немного улучшилась, однако, туристов из других стран в гостиницах было по-прежнему на 38,5% меньше, чем годом ранее.

Параллельно все больше стран попадали в так называемый "красный" список, что для отрасли означало новый простой. Работа остановилась также у туроператоров и агентств.

Пособия по простою, которые до середины лета могли получать туристические предприятия, сейчас заменены на субсидии в размере 30% от прошлогодних социальных взносов. До сих пор они были выплачены 414 предприятиям на общую сумму почти 10 миллионов евро, свидетельствуют данные Латвийского агентства инвестиций и развития. Однако в декабре программа закончится и министр финансов Янис Рейрс другой поддержки не обещает: "Это не абстрактные деньги. Это деньги, которые мы заняли. И как долго общество может ждать, пока какая-то отрасль не работает, и занимать, занимать, занимать и перекладывать этот долг на все остальное общество. В связи с этим нужно рассматривать варианты переквалификации".

Представители отрасли в недоумении. "У меня очень большие сомнения, что мы все сможем стать IT-специалистами или создать новые технологии, которые от нас ожидают", - отметил в интервью совладелец и исполнительный директор компании Balticvision Riga Эрикс Лингеберзиньш.

С середины марта, когда в стране была объявлена чрезвычайная ситуация, в качестве безработных из сферы туризма зарегистрировались четыре с половиной тысячи человек. В основном повара, официанты, бармены, а также горничные, администраторы и организаторы туризма. Работники туристической отрасли надеются, что правительство все же найдет возможность поддержки.

Правительство возлагает надежды на местный туризм. Впрочем, данные большого оптимизма не вселяют. В июле жители действительно стали путешествовать больше - в гостиницах местных жителей было на 2% больше, чем год назад. Однако, вместе с иностранными гостями общее падение все равно составляет 25%.

Министерству экономики поручено искать решения проблемы, однако и там указывают - нужно считаться с реальностью. Заместитель госсекретаря министерства Раймондс Алексеенко говорит, что государство не может содержать отрасль два-три года. Часть средств, которые в этом году останутся от разных мероприятий поддержки, в конце года можно было бы направить на поддержку туристических предприятий, однако еще нужно думать, каким образом. В министерстве указывают, что выход ищут во всей Европе и одно из предложений, например, заменить самоизоляцию на тесты.

Впрочем, это противоречит позиции Центра профилактики и контроля заболеваний, в котором напоминают, что большая часть случаев в Латвии завозные. "Негативный тест еще не означает, что человек не заразен. Он может стать заразным позже, при этом у него может сложиться обманчивое ощущение, что он не опасен и не болен. У окружающих тоже может сложиться такое мнение и это может способствовать распространению болезни", - говорит эпидемиолог ЦПКЗ Юрий Перевощиков.

В центре пока не берутся прогнозировать, когда будет готова вакцина против Covid-19. На нее в качестве спасительного круга надеется почти уничтоженная туристическая отрасль.