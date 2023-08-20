De facto: Новый мэр Риги Кирсис готов привлечь стороннего оценщика ремонта улиц

С избранием Вилниса Кирсиса председателем Рижской думы не пропали подозрения по поводу ремонта улиц, за которые в последние годы несет ответственность именно новый градоначальник, сообщает передача De facto в эфире LTV.

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Расследование службы по восстановлению асфальта за последние 3 года на 118 объектах Риги на протяжении многих лет не давало четкого ответа, переплатил ли муниципалитет за работы.

Расследование ремонта улиц выявило разногласия между новым мэром Риги Кирсисом и недавно переутвержденным исполнительным директором Ланге, которому подчиняются муниципальные органы.

Кирсис с самого начала защищал руководство Департамента транспорта и поставил под сомнение качество расследования, начатого после анонимного сообщения. Теперь же новый мэр Риги выразил готовность привлечь еще одного оценщика со стороны, но затруднился ответить, кто это может быть. "Я думаю, что для нас это не конец истории. Пусть третья сторона скажет, что было правильно, а что — неправильно", — добавил он.

Материалы, собранные по дисциплинарному делу о реновации рижских улиц, отправлены в бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Программа LTV напоминает, что в конце мая в офис мэра Мартиньша Стакиса пришло анонимное сообщение, что в городе ведутся масштабные работы по асфальтированию в рамках ремонта дорог по заключенному в 2019 году договору на содержание улиц. Раздел ремонта ям в договоре изначально не был рассчитан на такой большой объем асфальтирования. Поэтому в этом договоре квадратный метр асфальта стоил как минимум вдвое дороже, чем в другом, более новом договоре Департамента транспорта. В 2022 году, после двух лет затянувшихся процедур закупок, ведомство заключило так называемое Генеральное соглашение о реставрации дорожного покрытия, но до сих пор его не использовало.

В связи с подозрениями в растрате 7 млн ​​евро в середине июня были сняты со своих должностей глава Департамента дорожного движения Янис Ланге и глава управления инфраструктуры Андрейс Уртанс.

Исполняющий обязанности директора департамента Янис Вайводс поясняет, что так называемый договор на техническое обслуживание, по которому в Риге зимой убирают снег, а летом латают ямы, сопоставим с так называемым Генеральным соглашением, которое спустя долгое время было заключено с дорожниками в прошлом году и в котором работы по асфальтированию обходятся дешевле.

Однако главный нюанс ведомства в вопросе того, почему до сих пор не велись строительные работы по новому договору, заключается в том, что в таком случае сначала требовалось сделать проектирование, которое не требуется в связи с чрезвычайной ситуацией.

"К сожалению, приходится констатировать, что техническое состояние рижских улиц ухудшилось. И если мы подождем такую стройку год-два-три, то снова будем тратить деньги на оплату водителям пробитых шин, что тоже не правильно", — говорит Вайводс.

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Он утверждает, что выбранный ведомством порядок оплаты более выгоден.

Расчеты показывают, что на крупных объектах например, на улицах Маскавас и Улманя гатве, восстановление асфальта можно сделать примерно на 40% дешевле.

Марис Янсонс, представитель Альянса рижских предместий, согласен с комиссией, что департаменту следует точнее отличать аварийные работы от планового ремонта. При этом Янсонс не считает, что департамент ведет какую-либо незаконную деятельность.

"Сложилось впечатление, что нет злого умысла, что специалисты пошли на менее благоприятные условия. Это скорее вынужденные обстоятельства", - говорит Янсонс. По его мнению, замена дисциплинарного следователя ни на что не повлияла.

Иное мнение имеет Инесе Тауриня, директор "Общества открытости Delna". По ее словам, следственная комиссия должна была продолжить начатую работу, но вместо этого стала проверить приказ исполнительного директора.

"На наш взгляд, это полный абсурд, потому что это уже было опробовано один раз и генеральный директор подписал этот документ. Комиссия должна была пойти дальше, чтобы увидеть, что начал предыдущий следователь. Вот почему этот результат такой, какой он есть, вот почему не хватило времени и все ушло коту под хвост. Г-н Кирсис успешно прекратил это расследование", — говорит Тауриня.

17 августа новая коалиция Рижской думы вместо ушедшего в отставку мэра Риги Мартиньша Стакиса избрала председателем Кирсиса. По словам Кирсиса, собранных доказательств было недостаточно, чтобы кого-либо наказать.

По словам Стакиса, ему долгое время врали о том, что другие решения по финансированию ремонта рижских улиц невозможны. "Мы могли бы заасфальтировать больше, если бы пошли другим путем. По крайней мере, они пытались пойти другой дорогой", - убеждал Стакис.