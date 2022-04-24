De facto: Остановлены проекты утепления десятков многоквартирных домов

Несмотря на то, что энергосбережение для Латвии становится все более важным, десятки начатых проектов по утеплению многоквартирных домов, которые были поданы на софинансирование из фондов Евросоюза, либо остановлены, либо находятся под угрозой остановки, сообщается в передаче De facto в эфире Латвийского телевидения.

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Согласно данным, предоставленным финансовым учреждением Altum, только за первые три месяца этого года, непосредственно перед подписанием грантового соглашения, когда проект настолько готов, что можно начинать строительные работы, для 28 домов процесс остановился. Причем в 19 случаях причиной стал отказ строительной компании от заключения договора, а в семи случаях сами жители проголосовали за приостановку утеплительных работ.

Вскоре к этой статистике добавятся новые дела, сообщает передача. Так, за последние недели отказались от реализации проектов 13 многоквартирных домов в Лиепае, которыми управляет Liepājas namu apsaimniekotājs (LNA). А в Риге 13 заявленных на утепление многоквартирных домов, находящихся в ведении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), уже считаются проектами с высокой степенью риска, и их количество может возрасти.

Основными причинами являются стремительно растущие цены на строительство, отсутствие материалов на рынке и, как следствие, удорожание проекта или потеря интереса строителей к данному типу проектов. А по мере снижения платежеспособности населения сотрудничество с банками для получения кредитов становится все более затруднительным.

Перечисленные выше дома были фактически готовы к процессу утепления, но теперь можно только подсчитать, сколько тепла еще будет использовано без надобности. По данным Altum, потребление тепла на отопление в завершенных проектах сокращается в среднем на 59% или на 82 кВтч на квадратный метр в год (для квартиры площадью 50 кв.м это будет около 4 МВтч в год).

Дом на улице Витолу — один из 44-х уже утепленных домов в Лиепае. Жильцы дома почти десять лет не мерзнут без надобности, сами могут регулировать нужную температуру в помещении и, соответственно, платить за потребленное. Дому нужно всего 25 процентов тепла, потребляемого до утепления.

"Раньше (в комнате) было 19-20 градусов, теперь хочется 20-22, и тогда можно не платить дороже. Люди счастливы. Те, кто выступал против, говорили мне — хорошо, что вы нас не послушались", — говорит представительница этого дома Вита Иесалниеце.

Другой, меньший по размеру дом на улице Целтниеку в Лиепае, до начала реновации сдали со второй попытки. Это один из 12-ти многоквартирных домов, где работы еще ведутся, но большинство из них уже завершено. И заметно, что работы проводились в последний момент.

"Был конкурс, одна компания выиграла, потом оказалось, что что-то кого-то не устраивает. Мы собрали меньше денег, а затем снова объявили торги. Так мы дважды были на конкурсе", — говорит Гунтис Озолиньш, представитель дома.

Дом на улице Даугавас в Лиепае — один из 13-ти зданий, находящихся в ведении Liepājas namu apsaimniekotājs, где подготовлены и согласованы проекты, и даже объявлены закупки, но реновации не будет.

"Причин две. Либо цифра, предложенная застройщиком еще минуту назад, когда еще была надежда, что реконструкция состоится, сейчас резко изменилась и выросла на 30-40%. И тогда застройщик отказывается заключить договор, понимая, что больше не может выполнять указанную работу. Либо дом, видя это повышение цены, которое сейчас предлагает застройщик, говорит: извините, но мы не сможем его оплатить", — рассказывает о причинах срыва деновации дома сотрудница отдела обслуживания клиентов LNA Ита Цермане.

В этот плановый период из средств ЕС было предоставлено софинансирование для ремонта многоквартирных домов на общую сумму 169 миллионов евро. Деньги находятся в ведении финансового учреждения Altum, и на данный момент чуть более половины средств (62% или свыше 100 млн евро) было израсходовано в виде грантов.

Помимо упомянутых 13-ти домов в Лиепае, за первые три месяца года Altum получил уведомления о приостановке еще 28 проектов, причем в тот момент, когда фактически можно было бы начать строительные работы. Тем не менее, Управление по-прежнему считает, что большая часть из примерно 400 проектов, находящихся в стадии подготовки, будет реализована с полным использованием выделенных средств.

"У нас нет доказательств того, что такие отказы происходят в массовом порядке. Но проблемы для реализации программы и проектов, безусловно, существуют из-за этих внешних рисков. Но я еще раз подчеркиваю, что Altum делает все, чтобы максимально использовать эту программу и чтобы жители могли жить в энергоэффективном жилье", - говорит Иева Верземниеце, руководитель отдела энергоэффективности Altum.

Однако пока проблема растет. Например, если два года назад за возможность утепления многоквартирных домов в Риге боролись в среднем 5-6 строительных фирм, то в этом году есть конкурсы, на которые никто не подал заявку, а в лучшем случае - двое претендентов.

Например, реновация одного из домов предлагалась трижды. Первые два предложения со стороны строительных фирм оказались слишком дорогими для жильцов дома, а на третью никто не откликнулся. Одна фирма участвовала в первых трех закупках другого многоквартирного дома, каждый раз предлагая все более дорогие услуги, еще две компании подали заявку в четвертый раз, и есть надежда, что на этот раз у них все получится.

В Риге RNP подало заявку на 115 проектов на гранты Altum. 19 домов уже отказались от участия в проекте. Восемь проектов "заморожены", активный процесс идет у 66 домов, но 13 из них находятся под высоким риском не реализации проекта. В реальности эта цифра может быть в два раза выше, прогнозирует компания.

Утепление домов не интересно крупным игрокам строительного рынка и по причине бюрократии: заказчик, по сути, является сообществом из десятков человек, одновременно в деле и RNP.

"Как мы видим, что не разрешено этой программой на данный момент: конкурс может проводиться на несколько домов вместе, возможно, с привлечением более широкого круга застройщиков. Но мы должны говорить об облегчении этой программы в целом, не усложняя то, что происходит в следующей программе для бенефициаров и что еще сложнее для нас как руководителя проекта, а также бенефициара", — говорит Рональдс Нейманис, председатель правления RNP.

Проекты утепления для каждого дома тоже нужно создавать заново, без корректировки стандарта, хотя многие дома в Риге типовые. В настоящее время от идеи и первого опроса населения до заключения договора на строительство проходит около двух лет, даже если все идет очень гладко. В строительстве цены сейчас меняются настолько быстро: то, что предлагается в закупке на момент заключения договора, становится уже не актуальным. Однако для изменений снова требуется согласие жильцов. В качестве одного из решений Минэкономики предлагает жильцам домов договориться о возможной корректировке цены до 15 процентов.

"Я тоже слышу эти предложения Минэкономики в СМИ, но где раньше были эти рекомендации? В настоящее время мы не можем изменить условия уже объявленных ставок. Это не разрешено законом. Так что в любом случае нам придется начинать все сначала", — говорит Нейманис.

Ждать и надеяться на стабилизацию ситуации — вторая рекомендация Минэкономики управляющим домами.

"В тех случаях, когда проекты приостановлены, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться возможностью, чтобы просмотреть и возобновить эти проекты в установленном порядке. Мы понимаем, что сейчас есть проблема с материалами и со строителями, но со временем эта проблема должна исчезнуть. Однако, поскольку такие цепочки поставок не остаются бесконечно нарушенными, они переориентируются", — говорит Гатис Силовс, начальник отдела финансовых инструментов энергетики Министерства энергетики.

Но следует учитывать, что время также ограничено: для того, чтобы покрыть половину затрат на утепление из еврофондов, работы должны быть завершены до конца следующего года. С просьбой дать совет по разрешению ситуации из LNA направииа письмо в Минэкономики.