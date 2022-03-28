De Facto: отдать беженцам особняки российских олигархов можно, лишь доказав "отмывку" денег

Все чаще звучат призывы передать беженцам недвижимость российских олигархов, попавших под санкции из-за войны. Юридически эти объекты не конфискованы, а заморожены или арестованы. В будущем это может измениться — в том числе и в отдельных случаях в Латвии. По данным программы de facto, это зависит от правоохранительных органов: смогут ли они выявить случаи ухода от санкций и выявить происхождение средств — нелегально полученную собственность можно конфисковать, пишет портал rus.lsm.lv.

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"Все замороженные российские активы — и правительственные, и личные — надо использовать для послевоенного восстановления Украины", — такую точку зрения в twitter сформулировал глава Министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

В интервью de facto он уточнил свою мысль: "Будет момент, когда война закончится. Я уверен, что Украина свою государственность и независимость сохранит, но я не могу сказать, какой будет цена восстановления. И будет абсолютно некорректно ожидать, что ЕС, США, Всемирный банк, другие страны… будут восстанавливать то, что разрушила Россия. Мы арестовали активы Российского центробанка на сотни миллиардов евро, у нас есть арестованные активы индивидов… Если не будет в этом случае, возможно, юридического пути, потому что это только замораживание, надо говорить, может быть, о какой-то конфискации, но, честно говоря, я эту идею поддержку. Я не знаю, получит ли она поддержку, потому что это реальная конфискация с юридическими последствиями, но в то же время это сигнал России: опустошая Украину, надо считаться с тем, сколько будет стоить восстановление разрушенного.

Министр добавил: идея прозвучала "в форме свободной дискуссии", она касается будущего, потому что цель санкций — уменьшить возможности России вести активные военные действия. Конфисковать деньги страны — или деньги ее граждан и компаний, чтобы направить их, например, на поддержку украинских беженцев, в рамках санкционного механизма невозможно.

Но теоретически возможно еще до конца войны конфисковать в Латвии активы россиян, попавших под санкции, добавил Ринкевич. "Если, скажем, в результате расследования будет доказано, что эта собственность или средства вложены, чтобы отмыть, или каким-то образом незаконно получены, то у наших правоохранительных органов будут абсолютно все возможности идти в суд и требовать конфискацию. Это два совершенно разных дела. И за такие вещи МИД все же меньше отвечает", — добавил он.

В Латвии разные объекты собственности — банковские счета, здания и земельные участки, доли капитала, принадлежащие фирмам транспортные средства — связаны с такими попавшими под санкции российскими миллионерами и даже миллиардерами, как Петр Авен, Дмитрий Мазепин и его сын Никита, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Алексей Нечаев.

Глава Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиня указала: в Латвии могут быть случаи, когда попавшие под санкции россияне по меньшей мере формально разрывают свои связи с объектами до того, как ограничения вступят в силу. Кроме того, в мире нет общего подхода к решению этих вопросов.

В ведомстве журналистам подтвердили, что случаев возможного обхода санкций стало значительно больше. Если в 2020 и 2021 году получено соответственно 14 и 12 сообщений о подозрительных сделках в связи с возможным уходом от санкций, то в этом — 12 только до 22 марта.

В последние три года большинство сообщений были связаны с санкциями, наложенными на российских и белорусских физических и юридических лиц. За последний месяц ведомство получило 8 сигналов о подозрительных сделках — они касаются санкций, наложенных в связи с войной в Украине. Шесть сообщений — за последние полторы недели.

У СФР есть право на неопределенный срок издать распоряжение о заморозке средств, если есть подозрение о попытке обойти санкции. Если ведомство такое решение принимает и не отменяет, в течение 10 рабочих дней оно обязано передать информацию правоохранительным органам или прокуратуре (по поводу нынешних попыток обойти санкции таких распоряжений еще нет).

Уголовные дела об уходе от санкций расследует Служба госбезопасности. С 2018 года она получила от СФР более 100 различных материалов, в том числе 29 раз фиксировались обоснованные подозрения в преступлениях, которые находятся в компетенции ведомства. В целом в рамках переданных материалов заморозили более 6,4 млн евро. Большая часть связана с обоснованными подозрениями в уходе от санкций, в том числе физическими и юридическими лицами России и Украины.

Но пока, указали в Службе госбезопасности, там получили информацию о нескольких случаях, связанных с новыми санкциями — но не начали еще ни одного уголовного процесса, хотя оценка нескольких сигналов продолжается.