de facto: по просьбе Латвии в список санкций ЕС не включили приближенного к Лукашенко олигарха
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По просьбе Латвии в список европейских санкций не был внесен приближенный к режиму Александра Лукашенко белорусский предприниматель Алексей Олексин, семья которого ведет предпринимательскую деятельность и в Латвии. Об этом сообщает программа de facto со ссылкой на проживающего в Лондоне белорусского активиста за права человека Николая Халезина.

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В настоящее время санкции ЕС наложены на 88 физических лиц и 7 предприятий. В середине декабря 2020 года в список были внесены еще два бизнесмена — работающий в сфере строительства, машиностроения и сельского хозяйства Александр Шакутин и связанный с транзитом угля и нефти, а также с банковской сферой Николай Воробей.

Обсуждались также и другие предприниматели. В частности, бизнес-партнер Николая Воробья — Алексей Олексин, связанный с транзитом, банковской и другими отраслями. Однако, как оказалось, от санкций его спасла Латвия.

В сферу бизнес-интересов Олексина входит и Латвия, т. к. его супруге и сыну в Даугавпилсе принадлежит предприятие Latgales alus, на котором работают 70 человек, а также компания Mamas D, торгующая солодом, а также производящая электричество и тепло.

Министерство иностранных дел Латвии не подтвердило, но и не опровергло информацию о том, что именно по просьбе латвийской стороны Олексина исключили из европейского списка санкций. В МИДе заявили, что в процессе подготовки санкций ряд предложений был исключен в результате совместных обсуждений между государствами-членами ЕС.

Журналисты de facto напоминают, что и 10 лет назад благодаря усилиям латвийских дипломатов было сделано так, чтобы введенные Евросоюзом санкции против Беларуси минимально затрагивали экономику Латвии. В прошлый раз санкции были наложены на Юрия Чижа, которого считали самым близким к Лукашенко бизнесменом. Именно семья Олексина позже переняла компании Чижа в Латвии — уже упомянутые Latgales alus и Mamas D.

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LETA

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LETA

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