De facto: после ухода в отставку член правления LDz продолжает работать директором

После ухода с должности члена правления ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) Эрикс Шмукстс был назначен исполняющим обязанности директора технического управления LDz, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

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Шмукстс ушел с поста члена правления LDz в связи с обвинением в злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб государству в размере 1,5 млн евро. Он вышел из правления компании последним из фигурантов дела.

В то время причина ухода с должности не называлась, но теперь LDz и председатель совета предприятия Янис Ланге подтверждают, что причиной ухода было обвинение.

Однако Шмукстс не ушел из компании совсем. Совет предприятия решил назначить его исполняющим обязанности директора по техническому управлению LDz. Эта должность в структуре компании находится непосредственно ниже предыдущей должности Шмукстса в качестве члена правления. Должность была вакантной - прежний технический директор Эгилс Фелдманис был переведен несколькими месяцами ранее на вновь созданную должность советника правления компании.

Председателем правления LDz в то время был Марис Клейнбергс. На интервью он не согласился, но в телефонном разговоре подчеркнул, что перевод Фелдманиса на должность советника никак не связан с освобождением места для Шмукстcа - правлению требовался советник по вопросам строительства Rail Baltica.

Но Ланге заявляет, что, приняв отставку Шмукстса, он не знал, что тот останется в компании. Правление ГАО сообщило об этом спустя некоторое время. При этом Ланге считает самым важным то, что Шмукстс больше не представляет компанию в качестве публичного лица.

Совет объявил конкурс на должность члена правления по вопросам технической эксплуатации, оставленный Шмукстсом, но подходящих кандидатов не нашлось. В настоящее время эта позиция ликвидирована.

В компании подчеркивают, что у Шмукстса нет соответствующих мер безопасности, которые бы помешали ему занимать должность директора. При этом в LDz заявляют, что Шмукстс только выполняет обязанности, и не исключено, что на эту должность может быть объявлен конкурс.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении четырех бывших членов правления ГАО Latvijas dzelzceļš о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, Курземский районный суд Лиепаи начнет рассматривать 24 апреля. По делу проходят обвиняемые Угис Магонис, Эдвинс Берзиньш, Айварс Стракшас и Эрикс Шмукстс.

Бывших чиновников обвиняют в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, что повлекло тяжелые последствия, так как государству нанесен материальный ущерб на сумму более 1,5 млн евро.

Согласно обвинительному заключению, должностные лица правления LDz добились создания нового исполнительного органа - Совета президентов - путем передачи ему прав и обязанностей, входивших в компетенцию правления, с целью получения дополнительных доходов за выполнение своих прямых обязанностей, за что уже определена зарплата.

В период с 1 января 2013 года по 18 августа 2019 года обвиняемые должностные лица злоупотребляли служебным положением в корыстных целях, одновременно занимая должности в правлении и Совете президентов, в результате чего незаконно получали дополнительный доход для выполнение своих прямых обязанностей. В результате действий обвиняемых должностных лиц государству был нанесен имущественный ущерб в размере 1 553 896 евро.

В феврале 2020 года Генеральная прокуратура начала конкретный уголовный процесс, поручив Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провести расследование, которое после его завершения передало материалы уголовного дела в прокуратуру Рижского судебного округа для возбуждения уголовного дела.

Конституционный суд признал Совет президента в LDz незаконным, но этот совет так и не был ликвидирован.

Совет президентов LDz просуществовал девять лет, с сентября 2010 года по октябрь 2019 года. Это была структурная единица, за которой были искусственно отделены и закреплены функции правления ГАО. 17 октября 2019 года правление LDz приняло решение о прекращении деятельности Совета президентов.

Во время существования Совета президентов до 2015 года председателем правления компании был Угис Магонис, а с 2016 по 2019 год - Берзиньш, который с 2011 года был членом правления LDz. Айварс Стракшас входил в правление компании во время существования Совета президента с 2008 по 2019 год, Айнис Стурманис - с 2016 по 2020 год, Эрикс Шмукстс - с 2011 по 2019 год.

В мае 2019 года тогдашний министр транспорта Талис Линкайтс выразил недоверие Берзиньшу, Стракшу и Стурманису. В августе 2019-го совет прекратил рабочие отношения с Берзиньшем и Стракшсом, а Стурманис покинул свой пост в апреле 2020-го.

Как заключил Госконтроль в 2020 году, с момента создания Совета все вознаграждения, выплаченные его членам, выплачивались необоснованно.

В начале 2020 года Линкайтс обратился в Генеральную прокуратуру. Сейчас Магонис обвиняется в коррупции по уголовному делу вместе с эстонским бизнесменом Олегом Осиновским. Суд первой инстанции оправдал обоих, но прокуратура подала протест. Рижский окружной суд планирует продолжить рассмотрение дела 14 марта.