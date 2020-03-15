De facto: Rīgas namu pārvaldnieks проверит обоснованность аварийных ремонтов в домах

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в рамках служебной проверки оценит обоснованность ремонтных работ, сообщает передача LTV “de facto”. Резкий рост аварийных работ во время аудита в предприятии вызвал подозрения, что они используются как источник необоснованного дохода.

Латвийское телевидение ранее сообщало о несоразмерно дорогих ремонтах в домах, которые обслуживает RNP. Например, в одном доме подвал заливала дождевая вода, а домоуправ вместо этого отремонтировал канализационные трубы. Или в другом дому на улице Озолциема в смете был указан ремонт освещения, а жители результата этого ремонта не увидели. Все эти истории произошли за последние три года. Аудит предприятия проводился за такой же срок - с 2017 года.

После прошедших выборов в Рижскую думу значительная часть услуг, связанных с ремонтом дома, ушла предприятию INFRA AB, крупнейшим партнером которого является фирма Adapteris. Согласно базе данных закупок, они за это время оказали услуг на десятки миллионов евро. Притом, с 2017 года во много раз вырос объем аварийных ремонтных работ, заметили аудиторы - с изначальных полутора миллионов евро до 5,7 млн евро.

Председатель правления Adapteris Тенгиз Адамьянц отрицает наличие политической “крыши” и упреки в неважном качестве услуг. Он говорит, что они выиграли закупку низкой ценой, но притом, сказал, что услуги его фирмы недешевые.

“Я категорически отрицаю заявления, что наши услуги некачественные, я категорически против. Мы дороже. Я никогда не утверждал, что я дешев”, - сказал телевидению Адамьянц. Он также отрицает то, что какие-либо работы могли быть выдуманными и выполненными без запроса со стороны заказчика.

Временный председатель правления RNP Эрнестс Саулитис сказал, что у него нет доказательств того, что это было результатам злоумышленных действий, но “с точки зрения планирования всё, что связано с системой закупок, пущено под откос”. Предприятие в порядке выборки проверит отдельные случаи - специалисты на месте посмотрят соответствуют ли работы поломкам и тому, что указано в документах.