de facto: российский миллиардер Авен до сих пор не лишен гражданства Латвии

В апреле были приняты поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии лиц, оказывавших различную поддержку странам-агрессорам. Российский миллиардер Петр Авен с февраля включен в санкционные списки Евросоюза, но по-прежнему является гражданином Латвии.

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Органы государственной безопасности Латвии, для которых предоставленная информация может быть причиной для аннулирования гражданства, не раскрывают, начали ли они проверку. По их рекомендации в "черный список" попали два лица, связанных с Петром Авеном, сообщает программа Латвийского телевидения de facto. А сам Петр Авен свое гражданство не комментирует.

Обстоятельства получения российского миллиардера Петра Авена латвийского гражданства ранее были оценены Управлением по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) - после вторжения России в Украину он попал под санкции ЕС. В санкционном списке Авена называют "одним из самых близких к Путину олигархов, активно оказывающего материальную или финансовую поддержку лицам, принимающим решения в России, которые несут ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины и извлекшим из этого выгоду".

Сразу после 24 февраля в Латвии начались политические дискуссии о том, должен ли Авен иметь гражданство ЛР или его следует забрать. Тогдашний министр внутренних дел Мария Голубева призвала обсудить вопрос, можно ли в Латвии, как и в других странах, лишить гражданства лиц, сотрудничающих с военными преступниками. По ее мнению, должно было вмешаться Министерство юстиции.

Разработанные Минюстом поправки к Закону о гражданстве в апреле поступили в ответственную комиссию Сейма, к концу месяца закон был принят и обнародован.

Поправки предусматривают, что "гражданство Латвии может быть аннулировано у лица, которое "оказало существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку стране или лицу, совершившим деяния, в том числе геноцид, преступления против мира, человечества, военное преступление, которое подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету, независимости или конституционному устройству демократических государств".

Гражданство может быть аннулировано только в том случае, если человек одновременно является гражданином другой страны.

Также предоставляется информация о том, совершило ли лицо какое-либо из упомянутых действий, в органы государственной безопасности.

В начале сентября правительство Латвии приняло технические поправки к нормативным актам, регулирующим порядок утраты латвийского гражданства. Они предусматривают, что при получении властями сведений о возможных военных преступленифях, совершенных гражданином, Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) проверяет, приобрел ли человек гражданство другой страны. В комментарии для передачи de facto в УДГМ заверили, что из учреждений национальной безопасности не получали такой информации ни о каком лице.

В мае министр юстиции Янис Борданс обратился к новоназначенному министру внутренних дел Кристапу Эклонсу с призывом не затягивать с лишением Петра Авена гражданства Латвии. В ответе МВД в основном цитируются различные нормативные акты и указывается, что в основе решения должна лежать информация, предоставленная органами безопасности.

Тот факт, что Авен по-прежнему является гражданином Латвии, не устраивает Яниса Борданса.

"Со стороны спецслужб было молчание или признаки того, что они не видят возможности или потребности (лишение гражданства). Из УДГМ тоже ответа не последовало. На данный момент, считаю, что должно быть принято решение по тем, кто представляет потенциальную угрозу безопасности. Мое отношение к тому, насколько эффективно работают органы безопасности, вы, возможно, иногда слышали публично. Считаю, что они работают, но мы расходимся во мнениях по некоторым вопросам. И относительно господина Авена, у нас, очевидно, мнения не совпадают", — сказал Борданс.

В Службе госбезопасности (СГБ) от комментариев воздержались, но подтвердили, что пока не предоставили для PMLP информацию о лицах с двойным гражданством, в отношении которых есть основания лишения гражданства ЛР.

Для предотвращения возможной угрозы со стороны нелояльных государству лиц в СГБ до сих пор использовали другие инструменты. Например, заведены 29 уголовных дел в отношении лет, деятельность которых противоречит национальному законодательству Латвии. На этом основании и воспрепятствован въезд в Латвию из России 94 лиц.

После 24 февраля составлен "черный список" тех, кому запрещен въезд в Латвию. В него вошли 104 иностранца, среди них — два человека, связанных с Петром Авеню", сообщили в СГБ.

В бюро по Защите Сатверсме не раскрыли информацию о проводимых им конкретных проверках, но подчеркнули: "Чтобы инициировать процесс лишения лица гражданства, необходимо проверить факты о его деятельности. Получение фактов, их обработка и оценка — это трудоемкий процесс, требующий связи с компетентными органами учреждений других стран".

Министр внутренних дел Эклонс полагает, что нужно смотреть на общую картину, а не просто концентрироваться на одном человеке, потому что в целом органы госбезопасности провели большую работу.

"Я ни при каких обстоятельствах не хочу вмешиваться в компетенцию профессиональных служб. И если у них это занимает полгода, то им надо предоставить эти полгода. Очевидно, что вопрос очень чувствителен, речь идет о достаточно высокопоставленных лицах, о судьбах людей. Меня интересует только это расследование. Процесс расследования будет проходить с максимальной осторожностью, а выводы будут неоспоримыми и полностью ясными", — заявил Эклонс.

Петр Авен, который в настоящее время живет в Великобритании, известен своей склонностью судиться. Ранее в Европейском суде он оспорил свое включение в европейский санкционный список ЕС. Среди аргументов миллиардера есть, например, такие: Евросовет не доказал ни того, что Авен — крупный бизнесмен, ни того, что что он влиятельный и что работает в таких секторах экономики, которые приносят доход правительству РФ.

Передача de facto отправилa вопросы Авену через руководителя его местного благотворительного фонда Paaudze Игоря Басса. У фонда, в задачи которого входит "поддержка добрососедских и взаимных отношений между РФ и ЛР, а также культурных инициатив, способствующих взаимопониманию", в апреле был прикрыт статус благотворительной организации. Но фонд не ликвидирован. На свои вопросы передача ответы не получила.

"К сожалению, господин Авен в настоящее время не имеет возможности оперативно ответить на вопросы, потому что находится в США со своей семьей", — ответили директор фонда Авена.

"Могу только повторить то, что уже публично говорил г-н Авен, осудивший войну России против Украины, и попросивший немедленного прекращения насилия. Лично мне он неоднократно говорил: "заморозка" средств в настоящее время никак не помогает ни украинцам, ни Латвии, ни Европе — никому! Господин Авен и его партнеры открыты к сотрудничеству и очень хотят помогать Украине больше и быстрее, как только у них будет такая возможность", - добавил Басс.

Обеспокоенность тем, что Авен может потерять гражданство Латвии, публично высказывалось и раньше. Весной поосол Латвии в РФ Марис Риекстиньш говорил, что нигде не говорят, что у Авена кто-то отберет гражданство, но если начнется такая процедура, то решение будет принимать руководство УДГМ.

Экс-председатель совета директоров Альфа-банка Авен, глава совета директоров ММК Рашников и основатель USM Holdings Усманов попали под санкции ЕС после начала российского вторжения в Украину. В начале сентября Венгрия попросила Евросоюз исключить трех российских бизнесменов из санкционного списка ЕС.