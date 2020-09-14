De facto: самые “дорогие” консультанты Rīgas satiksme заработали почти миллион евро

До конца этой недели столичный перевозчик Rīgas satiksme подаст в суд иск против четверых бывших членов правления, в том числе главы Леона Бемхена. Сумма — более 1,5 млн евро. Обоснование — возможное фиктивное трудоустройство 16 консультантов. Больше всего, по данным программы de facto на LTV, получили четверо: журналист Константин Ганин (Казаков), бывшие депутаты Рижской думы Николай Захаров и Андрис Берзиньш, а также глава столичной избирательной комиссии Юрис Кокинс.

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Адвокатское бюро по заказу Rīgas satiksme оценило период с 2010 по 2018 год. В это время правлении состояло из 11 человек, но иск подадут против четверых — подписавших договоры с подозрительными консультантами. Это Леон Бемхен, Ирина Фельдмане, Андрей Пожарнов и Инесе Швекле. Программе de facto стало известно, что некоторые консультанты получили значительно больше, чем сообщалось ранее.

Девять лет — с марта 2010 по январь 2019-го, в том числе и во время работы на Латвийском радио-4 — деньги от Rīgas satiksme получал бывший журналист Константин Ганин. Ему выплатили в общей сложности почти 300 тыс. евро. Ганин утверждает, что консультации были реальными, а зарплата — соответствующей. Глава рижской избирательной комиссии Юрис Кокинс за тот же срок заработал в Rīgas satiksme почти 200 тыс евро. Он занимался работой автостоянок. В списке самых "дорогих советчиков" также консультировавшие с 2013-го по 2018-й Николай Захаров — он получил 230 тыс. евро, и Андрис Берзиньш ;— почти 200 тыс. евро.

Адвокат Янис Карклиньш подчеркивает: "Принадлежащее муниципалитету предприятие не может нанимать консультантов для работы, которую делают его сотрудники. Это запрещено. И фактически привлеченные консультанты делали ту же работу, что сотрудники. И тут мы видим уже одно нарушение. И у нас есть обоснованные подозрения, что сделанное сотрудниками выдавали за сделанное консультантами".

Точную сумму, которую потребуют от членов правления, еще рассчитают. Адвокаты не исключают, что позже будут иски и к самим консультантам: если суд признает, что договоры были фиктивными, а получить средства от бывшего руководства не удастся.