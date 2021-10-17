De Facto: у ветеринаров пытаются приобрести глистогонный препарат для животных, чтобы лечить Covid-19 у людей
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В Латвии люди ищут для лечения Covid-19 препарат ивермектин, который в основном применяется в ветеринарии для глистогонное средство. Учреждения, надзирающие за оборотом лекарств, не обнаружили подозрительного роста спроса на ивермектин, однако несколько ветеринаров подтвердили программе Латвийского телевидения De facto, что замечали интерес к этому лекарству.

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Уже более года противники вакцинации и сторонники альтернативной медицины говорят о лечебных свойствах ивермектина в случае заболевания Covid-19. Этот глистогонный препарат, изобретенный в 70-х годах, пытаются принимать и "ковидные" пациенты. Например, в США фиксируются периодически случаи передозировки ивермектином.

Ивермектин для борьбы с Covid-19 не рекомендует Европейское агентство лекарств. "У меня есть знакомые врачи-ветеринары, которые обеспокоены тенденцией: пациенты или люди со стороны все больше приходят и спрашивают ивермектин. Они слышали, что он может защитить от тяжелого течения болезни (..), но это не правда, потому что все проведенные исследования не показывали никакого позитивного эффекта от этого лекарств", — говорит пневмотолог больницы Страдиня Зайга Кравале.

В последнюю неделю в социальной сети Facebook и других платформах стало распространяться сообщение, проиллюстрированное логотипом Европейской комиссии. В нем содержится ложная информация о том, что применение вакцин от Covid-19 будет прекращено с 20 октября, потому что были одобрены пять новых лекарств от коронавируса. Один из них — ивермектин, всемирно известный медикамент, изгоняющий паразитов.

Чтобы повысить достоверность этой новости, добавляются ссылки на пресс-релиз Европейской комиссии, распространенный этим летом. Однако когда вы открываете документ, вы читаете совсем другое. Напротив, в пресс-релизе подчеркивается, что вакцинация — лучший способ преодолеть пандемию, в то время как пять других методов лечения находятся в стадии разработки. А ивермектин вообще не упоминается.

В Латвии ивермектин используется почти исключительно в ветеринарии и отпускается по рецепту. Продажи лекарств, содержащих ивермектин, немного выросли в первой половине прошлого года, но Продовольственно-ветеринарная служба связывает это с покупкой запасов в условиях Covid-19, а не с более широким потреблением.

"В Латвии не зарегистрирован ивермектин для внутреннего применения человеком. Существует только один крем для кожи, предназначенный для лечения определенных поражений кожи", — говорит Инета Попена, руководитель отдела оценки эффективности и безопасности Государственного агентства лекарств.

В ветеринарии ивермектин предназначен для дегельминтизации крупного рогатого скота, овец, коз и свиней. Большинство зарегистрированных в Латвии лекарств с ивермектином содержат растворы для инъекций. Одно лекарство изготовлено в виде пищевой пасты для лошадей.

Ветеринар Кристапс Редис говорит, что в своей практике ему несколько раз приходилось отказывать в продаже ивермектина, поскольку клиенты искали его как средство от Covid-19. Один человек спросил ивермектин неделю назад.

"Да, именно так, хотел приобрести, и ты ему задаешь вопрос, для какого животного, поскольку надо даже дозу рассчитать. Он говорит — нет, это для себя. И он хочет быть живым, здоровым и веселым", — рассказал ветврач из Кегумса.

Ветеринар подчеркивает, что ивермектин может вызывать серьезные побочные эффекты, например, смерть собаки. Он даже не зарегистрирован для употребления животными, чье молоко идет используется для приготовления пищи.

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