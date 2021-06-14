De Facto: В Даугаву все еще сливаются неочищенные сточные воды

В период ливней значительная часть уличных сточных вод попадает в Даугаву неочищенными. Анализы показывают, что стоки по составу мало чем отличаются от бытовых канализационных. Допустимый уровень загрязнения бывает превышен в 15 раз, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на передачу LTV De Facto.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

До 2020 года Rīgas ūdens в связи с авариями ежегодно сливало в Даугаву ливневые стоки или талую воду в размере свыше 2 млн кубометров. После того, как Госслужба окружающей среды (VVD) указала Rīgas ūdens, что это количество недопустимо большое, ситуация улучшилась. В прошлом году на Rīgas ūdens ввели автоматическую систему управления сточными шлюзами, позволяющую точнее определять степени риска и исключить влияние человеческого фактора. Число аварийных спусков неочищенной воды сократилось почти втрое, ее объемы упали на 1,3 млн кубометров.



Однако слив неочищенной воды не прекратился полностью. Например, 26 мая возле Воллери было слито 108 тысяч кубометров неочищенных сточных вод: канализационная система собрала так много дождевой воды, что очистная станция не справилась с таким объемом, и пришлось открыть аварийные краны. 26 мая выпало 28 мм осадков — а рижская ливневая канализация максимально может справиться с 15 мм.