De facto: в Латвии начинаются процессы против сотрудников "Спутника": их обвиняют в нарушении санкций

С апреля в нескольких рижских судах начнутся слушания дел по обвинению в нарушении санкций ЕС в отношении нескольких авторов, которые еще до того, как начались военные действия в Украине, публиковались на порталах "Спутник" и Baltnews, принадлежащих медиахолдингу "Россия сегодня". Как сообщает программа ЛТВ De facto, от первоначального дела выделено несколько процессов, a всего обвиняются 14 человек.

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Фильм о латвийском снайпере



Среди подсудимых — бывший главный редактор портала Baltnews Андрей Яковлев, Владимир Линдерман, который обвиняется и по другому делу, а также несколько активистов партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) и другие носители идей "русского мира", как формулирует LTV.

Самая распространенная позиция защиты подсудимых заключается в том, что они не заключали контракты с российским телеведущим Дмитрием Киселевым, а лишь писали на сайты, не вошедшие в санкционные списки ЕС.

Однако прокуратура считает, что таким образом подсудимые косвенно предоставляли экономические ресурсы гендиректору "России сегодня", тем самым нарушая санкции Евросоюза.

В начале февраля в Москве в пресс-центре "России сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная документальному фильму "Забывая латвийских снайперов" латвийского журналиста Андрея Яковлева. В мероприятии также принял участие уроженец Риги Андрей Стариков, который в настоящее время является главным редактором агентства Baltnews, входящего в состав связанной с правительством российской медиагруппы "Россия сегодня".

Стариков похвалил автора фильма и за другое: "Многим известно дело 14 латвийских журналистов, которые хотя и не находятся в тюрьме, но обвиняются в уголовном преступлении и ожидают суда. Один из них — автор фильма Андрей Яковлев, так что это вдвойне смелый поступок".

"Украинизация" Латвии

Изначально фильм задумывался как дань уважения герою Советского Союза, снайперу Второй мировой войны Янису Вильхелмсу и был снят в сотрудничестве с "Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом", учрежденным российскими властями. Об этом говорится и в титрах фильма, опубликованных на YouTube, и сам режиссер Яковлев обратился к фонду на пресс-конференции.

Фильм критикует "украинизация" Латвии и снос советских памятников, но места для отснятых интервью с ветеранами не осталось, сообщает De facto. Яковлев объяснил это так: "Фильм тоже пришлось сократить. Изначально он шел больше часа, и ветеранов уже не было. Но в первую очередь, конечно, это связано с тем, что что в 2022 году так быстро стали развиваться события и таким образом решения одно за другим… Заявление в фонд я подавал в марте, но после этого все решения о сносе памятников уже были приняты, те памятники стали защищать, потом разобрали… Ну и вписать в первоначальный сценарий в кадры уже не получалось".

Андрей Яковлев также является помощником депутата Европарламента Татьяны Жданок. Среди героев его последнего фильма — Жданок и другие представители Русского союза Латвии, с которыми встречаются европарламентарии из Ирландии Клэр Дейли и Мик Уоллес, поддерживающие позицию Кремля, а также Владимир Линдерман, которого называют публицистом и общественным деятелем.

Заявление о нарушении санкций



Фильм должен был быть показан на российском федеральном телеканале "Россия 24", который заблокирован в Латвии, однако федеральное агентство "Россотрудничество", учредитель "Фонда национальной поддержки", с лета 2022-го — под санкциями ЕС.

В переписке с De facto Яковлев не проявляет беспокойства, что ему может грозить еще один уголовный процесс в связи с фильмом и посвященной ему пресс-конференцией.

Осенью 2021 года Яковлеву предъявлено обвинение по УК за нарушение международных санкций. Это связано с Baltnews: Яковлев когда-то был главным редактором латышской версии портала.

Яковлева обвиняют в том, что в интересах своей компании Baltnews.lv (нынешнее название — Rakurs.lv) он предоставил экономический ресурс (а именно — средство массовой информации) агентству "Россия сегодня", генеральным директором которого является Киселев, включенный в санкционный список ЕС, а в качестве инструмента выступил портал Baltnews.

Мадара Грике, прокурор прокуратуры Рижского окружного суда, поясняет: "По сути, регистрация СМИ была и способом предоставления экономических ресурсов агентству из РФ. В принципе, это задача [агентства] зарегистрировать СМИ, на какой платформе ему работать дальше".

Обвиняются 14 человек

Прокурор Грике предъявила обвинения еще 13 лицам в связи с уклонением от санкций в отношении Киселева и начала направлять их дела в суд. Первые судебные заседания ожидаются в апреле. Хотя изначально все 14 человек проходили в рамках одного процесса, в прошлом году прокурор разделил процессы в отношении каждого из них.

Русский союз Латвии организовывал различные мероприятия и конференции в защиту подозреваемых по делу, но не все имена 14 фигурантов ранее были обнародованы, а некоторые стали известны только сейчас.

Среди тех, кто уже находится под судом, — несколько авторов порталов "Спутник" и Baltnews. Это Владимир Линдерман, для которого это очередной уголовный процесс; коллега Яковлева и помощник Татьяны Жданок Андрей Солопенко; фотограф Сергей Мелконов; журналисты Алла Березовская, Елена Кириллова, Владимир Дорофеев, Александр Малнач, Андрей Татарчук и Людмила Прибыльская.

Подсудимые отрицают обвинения

С обвинением не согласен почти никто из подсудимых, сообщает LTV. "Я никогда ничего не писала для Baltnews, может, для "Спутника". Но это не запрещено — это моя работа как журналиста… Я не хочу комментировать это дело с денежной точки зрения. Любая работа может быть вознаграждена, и в этом деле нет никакого преступления", — сказала Людмила Прибыльская для передачи.

Бывший редактор Baltnews Яковлев в телефонном разговоре с передачей сообщил, что сейчас он не в Латвии. Сначала он согласился на удаленное интервью, но позже отказался и прислал свое мнение в письменном виде.

"Мой адвокат не рекомендовал мне давать комментарии до суда. Что касается мнения коллег, то они уполномочили меня высказать следующую позицию: "Этот процесс, на наш взгляд, является абсурдным и политически мотивированным. Необоснованно ограничивать свободу слова, запугивать журналистов. Это еще один шаг к запугиванию латвийского общества. Мы считаем, что суды будут руководствоваться юридическими аргументами, а не принимать решения, руководствуясь принципами "политической целесообразности", — пишет Яковлев.

По словам прокурора Грике, "общая позиция подсудимых заключается в том, что европейские санкции после присоединения Крыма к России были направлены не против "России сегодня", а только против ее гендиректора Киселева, который был включен в санкционный список в 2015 году. Некоторые говорят что вообще ничего не знают о санкционных списках".

"Однако, судя по действиям подсудимых, у них действительно были опасения по поводу своего сотрудничества с российским федеральным медиахолдингом. В тот момент, когда кредитные организации запретили этим лицам получать напрямую вознаграждение от" Россия Сегодня", было заключено дополнительное соглашение путем привлечения другой компании. А когда и это попало под запрет, была организована поездка в Калининградскую область для открытия там банковского счета и получения этих карт", — сообщила прокурор.

Некоторые получили тысячи евро

По мнению прокурора, подсудимые сделали все, чтобы иметь возможность продолжать работать в интересах "России сегодня". В целом полученные суммы были немалыми.

"Скажем, вознаграждение таких техников или переводчиков было меньше, оно колеблется от нескольких тысяч до 60 тысяч [на человека]… И надо понимать, что некоторые лица делали это на протяжении нескольких лет. (..) Во всяком случае, Россия не жалеет средств на это", — сказала Грике.



На просьбу программы прокомментировать обвинения, выдвинутые против двух ее помощников, депутат Европарламента Татьяна Жданок заявила, что 14 журналистов преследуются в Латвии за их статьи в то время, когда в Европарламенте идут дебаты о верховенстве закона. Она добавила, что не будет больше говорить ничего, кроме как с трибуны Европарламента.

