De facto: в Латвии от Covid-19 привито всего 30% пенсионеров

Хотя охват населения вакцинацией от коронавируса растет, и наконец поток достиг 100 тысяч прививок в неделю, на фоне других стран Европы Латвия выглядит отстающей не только по общим темпам, но и по вакцинации отдельных уязвимых групп населения. Людей старше 60 лет у нас привито пока лишь 30%, сообщает портал Rus.Lsm.lv со ссылкой на передачу De facto.

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В Европе ко второй половине мая удалось вакцинировать в среднем почти 75% этой возрастной группы. В группе 80+ среднеевропейский охват — 80%, в Латвии — ниже 30%.

После того, как доступ к прививкам открыли всем желающим, Латвия стала даже опережать другие страны по количеству привитых в возрасте 18-24 лет.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс признал, что приемлемым охватом можно считать 70% целевой группы. Однако вакцинация других групп населения косвенно уберегает от заражения коронавирусом и эту группу риска тоже.

При существующем положении дел резко снизить заболеваемость не удается. И среди пожилых людей в последние недели число новых случаев Covid-19 даже выросло, что подтверждает предположения о недостаточной вакцинации, резюмирует LTV.