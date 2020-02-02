De facto: В уголовном деле ABLV фигурирует акционер Бернис и бывший глава филиала банка в Минске

Предаче LTV “de facto” стало известно, что начато уголовное дело против бывшего председателя правления и акционера банка ABLV Эрнеста Берниса.

По информации передачи, Бернис отрицает, что знал об отмывании денег в банке и не знаком ни с кем из организованной преступной группировки, деятельность которой сейчас расследует прокуратура Латвии.

Помимо прочего, “de facto” стало известно, что прокуратура подозревает арестованного юриста Андриса Путниньша в том, что он и несколько иностранцев регистрировали на имя Пуниньша фирмы, через которые потом проводили фиктивные сделки. Цель была скрыть истинных выгодоприобретателей. Открытие счетов в ABLV и других кредитных учреждениях также организовал Путниньш.

В свою очередь, работники банка, участвовавшие в организованной преступной группе, обеспечивали перечисления внутри банка ABLV, чтобы скрыть связь денег с преступлениями.

Кроме того, в деле фигурирует и бывший представитель ABLV в Беларуси, который также был задержан и арестован. Передача предполагает, что речь идет о Евгении Терёхином - он проработал руководителем представительства ABLV 14 с половиной лет.

Тем временем в банковском секторе циркулируют слухи, что эта операция связана с грядущей в феврале оценкой Рабочей группы финансовых сделок. Организация должна будет вынести вердикт, насколько эффективно Латвия борется с отмыванием денег.

Как уже сообщалось, во вторник в банке ABLV прошли обыски. В деле право на защиту имеют 12 человек, в том числе 7 сотрудников банка. Трое фигурантов арестованы. Их подозревают в отмывании 50 млн евро.