Дефицит бюджета Резекне в этом году — 3,9 млн евро

В городском бюджете Резекне в этом году не хватает 3,9 миллиона евро, говорится в информационном отчете о состоянии бюджета Резекненского городского самоуправления, который представила депутатам заместитель начальника финансового отдела самоуправления Елена Силиня на заседании 27 июля.

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В отчете отмечается, что, поскольку тенденции роста расходов предыдущего года сохранились во всех сферах, Резекненское самоуправление приступило к оптимизации бюджетных расходов. На ситуацию в бюджете и деятельность муниципалитета в целом влияют и государственные решения, увеличивающие расходы без увеличения доли налогов, распределяемых между государством и муниципалитетом, отмечают авторы документа.

Утверждается, что рост расходов связан со значительным повышением минимальной заработной платы в стране, а также увеличением расходов на оплату труда учителей, которые финансируются из муниципального бюджета, стремительным ростом цен на тепловую энергию, электроэнергию, топливо, содержание дорог.

Расходы также увеличились из-за повышения процентных ставок по кредитам, которые дважды пересматривались в этом году.

В отчете говорится, что запланированные доходы города в этом году прогнозируются на уровне 49,44 миллиона евро, а запланированные расходы - 60,4 миллиона евро, поэтому прогнозируемый дефицит составляет около 11 миллионов евро. Для покрытия дефицита планируется перечислить в бюджет остаток средств на начало года - менее 7 млн евро - и разницу между полученными и погашенными кредитами в размере 3,35 млн евро, но это не полностью покрывает дефицит. В результате стечения обстоятельств у муниципалитета возникла нехватка денежных средств в размере 3,945 млн евро.

Капитальные расходы бюджета по сравнению с фактическим исполнением 2022 года увеличились на 1,9 млн евро или 16%, что в 2023 году составит 14 млн евро.

В 2023 году на зарплаты в муниципальном бюджете запланировано 25,8 млн евро, или на 16% больше, чем годом ранее. Увеличение связано со значительным повышением минимальной заработной платы в стране, а также увеличением расходов департамента образования на оплату труда учителей и технического персонала примерно на один миллион евро.

Расходы на товары и услуги также были выше, чем в 2022 году, они увеличились примерно на 5 миллионов евро или на 15%. В результате повышения цен приходится значительно больше тратить на тепловую энергию, электроэнергию, топливо, а также на содержание дорог. Увеличение этих расходов и снижение доходов негативно сказываются на финансовых возможностях муниципалитета.

Хотя министр по делам самоуправления Марис Спринджукс заявил, что самоуправление могло оказаться в тяжелом финансовом положении из-за необдуманных решений по строительству СПА-центра, в отчете самоуправления об ошибках не говорится.

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В настоящее время самоуправление рассматривает возможные меры, которые будут способствовать сокращению расходов и более эффективному использованию бюджетных средств. Муниципальные учреждения проводят анализ бюджета, выявляя проблемы в процессе его исполнения, и готовят предложения по сокращению расходов, в том числе оценивают штатное расписание и рассматривают возможность его оптимизации. В отчете говорится, что сокращение расходов ожидается во всех областях, что позволит сосредоточиться на приоритетах.

Председатель Резекненского самоуправления Александр Барташевич ("Вместе для Латвии") признал на ЛТВ финансовые трудности города, но отрицал вину думы. "Мы согласны, что есть проблемы, что есть определенные расходы, которых, возможно, не было бы, если бы мы знали ситуацию на будущее [увеличение процентных ставок по кредитам]. По большому счету, проблемы этого года были заложены три года назад, например, если говорить о строительстве рекреационного центра. Я не считаю, что сделал что-то плохое в связи с развитием города, но как политик, конечно, не снимаю с себя политическую ответственность", - заявил мэр города.

"Налоговые поступления снизились по сравнению с результатом 2022 года. В этом причина, а не в том, а не то, что депутаты что-то решили неправильно", - сказал мэр Резекне.