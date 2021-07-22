Дефицит госбюдждета в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС

В Латвии в первом квартале (январь-март) 2021 года дефицит государственного бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) был выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического бюро ЕС Eurostat по 22 странам ЕС.

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Согласно этим данным, дефицит госбюджета Латвии в январе-марте составил 8,6% от ВВП.

В первом квартале 2021 года дефицит бюджета был зафиксирован практически во всех странах ЕС, а профицит был только в Дании (+0,3%) и Люксембурге (+3%).

Больше, чем в Латвии, дефицит был на Мальте (-9,8%), во Франции (-9,3%) и Чехии (-8,8%).

В Литве отношение дефицита бюджета к ВВП в январе-марте составляло 5,8%, в Эстонии - 3,4%.

В первом квартале сезонно выровненный дефицит госбюджета в ЕС составил 6,8% от ВВП, в еврозоне - 7,4%.

Данные по Греции, Хорватии, Италии, Ирландии и Кипру недоступны.