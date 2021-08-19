Дефицит госбюджета-2022 может составить 3,8% от ВВП

Объем дополнительных расходов государственного бюджета на следующий год может возрасти на 300 млн евро, а дефицит госбюджета-2022 — составить 3,8% от внутреннего валового продукта (ВВП), сообщает LETA со ссылкой на Министерство финансов.

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Во вторник, 24 августа, Кабинет министров приступит к рассмотрению целого ряда вопросов, связанных с проектом госбюджета-2022: базой бюджета, фискальным пространством, результатами пересмотра расходов министерство. Пока Министерство финансов не распространяется подробно о тех вопросах, которые предстоит рассмотреть правительству, поскольку продолжаются дискуссии.

В то же время Минфин сообщил, что ориентировочное фискальное пространство для дополнительных расходов в 2022 году составляет около 300 млн евро, что может повлиять на бюджетную базу следующих лет.

"В дополнение к этим средствам поддержка может быть оказана также дополнительным инвестиционным проектам с существенным финансовым влиянием в 2022 году, а также, при необходимости, экстренным мерам по борьбе с "Covid-19"", — отмечает Минфин.

В свою очередь дефицит бюджета в 2022 году планируется на уровне 3,8% от ВВП, если единственными дополнительными расходами будут текущие расходы в рамках фискального пространства. Минфин подчеркивает, что точный размер дефицита бюджета будет определен только на более позднем этапе подготовки бюджета.

В законе о бюджете этого года дефицит предусмотрен в размере 3,9% от ВВП, однако из-за мер по преодолению последствий пандемии коронавируса реальный дефицит бюджета в этом году может достигнуть 9,3% от ВВП.