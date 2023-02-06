Дефицит госбюджета-2023 составит 4,2%. В укрепление нацбезопасности будет вложено более 350 млн евро

Планируется, что в этом году дефицит госбюджета этого года достигнет 4,2% от валового внутреннего продукта (ВВП), но это необходимо для реализации нескольких важных приоритетов, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в понедельник после встречи коалиционных партий, сообщает агентство LETA.

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Глава правительства сообщил, что во вторник ожидается, что проект бюджета-2023 будет поддержан правительством, а в конце этой недели министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") внесет его в Сейм, чтобы депутаты могли обсудить и принять главный финансовый документ страны настолько оперативно, насколько это возможно.

Ожидается, что бюджет составит 14,7 млрд евро, отметил Кариньш, пояснив, что в проекте госбюджета больше всего дополнительных средств предусмотрено на внешнюю и внутреннюю безопасность, здравоохранение, образование и науку.

Бюджет предусматривает дефицит в размере около 4,2%, однако премьер-министр выразил уверенность, что увеличение расходов необходимо для покрытия "нескольких крупных и важных вещей", в том числе разовых расходов, которые не создадут дефицита в ближайшие годы.

Глава правительства указал, что за счет средств дефицита бюджета будет продолжена поддержка жителей и предпринимателей в условиях роста цен на энергоресурсы, оказана помощь украинским беженцам, также планируются серьезные инвестиции в укрепление обороноспособности Латвии.

Уже 13 января правительство утвердило проект государственного бюджета на 2023 год с новыми приоритетами и программами правительства, составленный и подготовленный Министерством финансов.

В информационном сообщении Министерства финансов говорится, что проект государственного бюджета на этот год предусматривает финансирование новых государственных приоритетов и программ в объеме 710 миллионов евро в дополнение к существующим государственным программам.

Подготовленное бюджетное предложение предусматривает выделение 402 млн евро на национальную безопасность и внешнюю политику, 162 млн евро — на приоритет, обозначенный как повышение качества жизни жителей, 71 млн евро — на конкурентоспособность, 45 млн евро — на образование и 31 млн евро — на энергетику, климат и окружающую среду.

На реализацию дополнительных мер в 2023 году выделены средства фискального пространства в размере 215 млн евро.

Кроме того, в качестве необходимых финансовых ресурсов были использованы перераспределяемые в процессе исполнения бюджета финансовые ресурсы и дополнительные отчисления в государственный бюджет от предприятий государственного капитала, что обеспечило финансирование в размере 141 млн евро. Среди них дополнительные взносы в размере 30 миллионов евро ожидаются от АО Latvenergo и в размере 90 миллионов евро от ГАО Latvijas valsts meži. Это финансирование перераспределяется внутри бюджета и не создает дополнительного дефицита и не влияет на утвержденное бюджетное пространство.

Точно так же 354 миллиона евро были выделены для государственных приоритетов, а также учреждений, не входящих в фискальное пространство, для единовременных инвестиций в госбезопасность.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") пояснил на внеочередном заседании правительства, что при подготовке проекта бюджета правительство выделило значительные средства на укрепление национальной безопасности, где было поддержано финансирование разовых мер, которые могут быть профинансированы вне фискального пространства — это и есть сумма в 354 млн евро. По этой статье расходов предусмотрено финансирование не только Минобороны и МВД, но и закупка критического оборудования для общественных масс-медиа. Это обеспечит непрерывность и мобильность телевизионных сигналов, что является основой для информирования населения о происходящем в стране.

В качестве приоритетов государственной важности правительство поддержало выделение 10,35 млн евро на увеличение минимального дохода и выделение 6,57 млн ​​евро на реконструкцию здания представительства ООН в Нью-Йорке, аренду временных помещений и обеспечение переезда.

Еще 12,63 миллиона евро предназначены для увеличения пособий и компенсаций за службу за границей для качественной защиты национальной безопасности и экономических интересов Латвии, 5 миллионов евро — для доступа к медицинским услугам для детей и 10 миллионов евро — в качестве финансового инструмента для инвестиционных проектов.

На обеспечение жителей промышленными товарами первой необходимости в случае национальной угрозы планируется выделить 6,22 млн евро, а на усиление кибербезопасности — 9 миллионов евро.

Также в бюджете 2023 года предусмотрено дополнительное финансирование в размере 18,38 млн евро создания общественной инфраструктуры железной дороги и 2,38 млн евро на реализацию проекта Rail Baltic. Еще 5,11 млн евро в рамках бюджета этого года будет выделено на поддержку восстановления Украины.

Финансирование закупки систем противовоздушной обороны будет предоставляться ежегодно, что обеспечит безопасность граждан в нынешних сложных геополитических условиях. На закупку систем ПВО в этом и последующих годах планируется выделить 200 млн евро.

Инфраструктура системы внутренних дел также будет усилена за счет закупки новой пожарной техники и строительства очагов центров Государственной пожарно-спасательной службы. МВД дел разработало предложение, которое обеспечивает региональное покрытие модернизированными кризисными центрами на всей территории Латвии. На закупку специальных пожарно-спасательных машин планируется выделить 23 млн евро, а на создание пожарных депо будет выделено дополнительно 3,64 млн евро.

Правительство согласовало общие национальные приоритеты, выделив 132 миллиона евро финансирования из фискального пространства. В 2023 году будет повышен уровень минимального дохода, дополнительно увязанный с социально-экономическими показателями.