Дефицит госбюджета этого года достиг 6,8% от ВВП
Foto: Pixabay

В августе этого года дефицит бюджета составил 6,8% от внутреннего валового продукта (ВВП), сообщило агентство LETA со ссылкой на Министерство финансов.

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В денежном выражении дефицит бюджета составил 2,1 миллиарда евро.

При расчете дефицита бюджета Минфин принял во внимание государственную поддержку, предоставленную для смягчения кризиса Covid-19, включая продлежение сроков по налогам, использование самоуправлениями лимитов для займов и деятельность программы Altum.

По подсчетам министерства, утвержденный объем поддержки Covid-19 составляет 3,2 миллиарда евро или 10,2% ВВП.

Одновременно Минфин признает, что дефицит бюджета по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 9,3% ВВП, что связано с дополнительными расходами на финансирование мер поддержки по снижению воздействия Covid-19 на жителей, предприятия и отрасли.

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LETA

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LETA

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