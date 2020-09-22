Дефицит госбюджета Латвии превысит миллиард евро

В 2021 году дефицит государственного бюджета планируется в размере 1,18 млрд евро, или 3,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), предусматривают поданные Минфином на рассмотрение в правительство предложения по расходам и доходам бюджета на 2021 год и бюджетным рамкам на 2021-2023 гг.

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Дефицит бюджета планируется постепенно сокращать - в 2022 году он запланирован в размере 876,9 млн евро, в 2023 году - 563,8 млн евро.

Согласно расчетам Минфина, планируемые налоговые изменения в 2021 году принесут в бюджет дополнительно 69,9 млн евро, в 2022 году - 140,7 млн евро, в 2023 году - 162,7 млн евро.

Наибольшее отрицательное влияние на бюджет следующего года в размере 75,6 млн евро окажет снижение ставки обязательных взносов социального страхования на один процентный пункт. Отрицательное влияние повышения порога применения дифференцированного необлагаемого минимума до 1800 евро в месяц составит 41,6 млн евро.

Самый большой позитивный эффект на бюджет 2021 года окажет изменение пропорции поступлений подоходного налога с населения в бюджеты самоуправлений и госбюджет - соответственно 25% и 75%. В результате госбюджет дополнительно получит 90,9 млн евро. Введение минимальных соцвзносов пополнит бюджет 2021 года на 73,3 млн евро.

Повышение ставок акцизного налога на табачные изделия принесет бюджету в следующем году дополнительно 5 млн евро, а в результате изменений транспортных налогов и пошлин в бюджет планируется дополнительно собрать 12,4 млн евро.

В бюджете 2021 года дополнительно предусмотрено 304 млн евро на приоритетные меры министерств, в том числе 183 млн евро предназначены для повышения зарплат медиков, 33,3 млн евро - повышения зарплат педагогов, 7,2 млн евро - повышения зарплат академического персонала.

Для выполнения постановлений Конституционного суда в 2021 году в государственном и муниципальных бюджетах предусмотрены 67,3 млн евро, в том числе для повышения минимальных пенсий - 36,8 млн евро, для пособий по гарантированному минимальному доходу и жилищных пособий - 25,4 млн евро.

В Минфине сообщили, что пока не известны конкретные объемы доходов и расходов в бюджете 2021 года, так как правительство во вторник рассмотрит вопрос о дополнительном финансировании приоритетных мер министерств, поручив провести подробные расчеты. Размер бюджетных расходов и доходов может быть известен в конце сентября - начале октября.