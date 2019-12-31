Декабрь-2019 в Латвии стал одним из самых теплых в истории метеонаблюдений

Декабрь 2019 года в Латвии - один из самых теплых в истории метеонаблюдений в стране, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура воздуха в декабре этого года примерно такая же, как в 2015 году - +2,9 градуса. Самым теплым декабрь был в 2006 году, когда среднемесячная температура воздуха составила +4,3 градуса. Температурная норма для декабря, то есть средняя температура за период с 1981 по 2010 год, составляет -2 градуса.

Декабрь в Латвии теплее нормы уже седьмой год подряд.

2019 год и в целом стал самым теплым с 1924 года, когда в Латвии начала действовать единая сеть метеорологических наблюдений. В 2019 году средняя температура воздуха поднялась до +8,1 градуса, что на 0,3 градуса выше температуры самого теплого до этого года - 2015-го.

В 2019 году побиты более 330 прежних температурных рекордов, из них 14 общенациональных. Июнь со средней температурой воздуха +18,6 градуса стал самым теплым в истории метеонаблюдений.

В 2019 году только в январе и июле температура воздуха была ниже нормы - соответственно на 0,8 и 1,2 градуса. Остальные месяцы года были на 0,3-4,8 градуса теплее, чем среднегодовая температура в период 1981-2010 гг.

Всемирная метеорологическая организация сообщает, что 2019 год завершается рекордно высокими глобальной температурой воздуха и уровнем моря, а также значительным таянием ледников.