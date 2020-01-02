Декларации о доходах за 2018 год не подали почти 18 000 человек: VID начинает их штрафовать

Почти 18 000 человек, которые обязаны подать декларации о доходах за 2018 год, до сих пор этого не сделали, сообщила Латвийскому радио замдиректора налогового управления Службы государственных доходов (VID) Илзе Янкова. Пока декларация не подана и не уплачен долг, за каждый день просрочки начисляются штрафные проценты.

"Согласно имеющейся в нашем распоряжении информации, 17 800 человек, у которых в результате налоговой реформы образовался долг, не подали декларации и не уплатили эту разницу", — сказала Янкова. В целом подача деклараций за 2018 год и выплата разницы по налогам была обязательной для 80 000 латвийцев.

По словам Янковой, несколько тысяч человек не подали декларации, хотя VID несколько раз пыталась связаться с ними через электронную систему декларирования, по телефону и с помощью писем. "Игнорирование наших приглашений не освобождает от обязанности подать декларацию о доходах и уплатить возникшую налоговую разницу", — сказала представитель она, отметив, что среди должников есть люди, чьи долги превышают 5000 и 10 000 евро.

Ранее налоговая служба отмечала, что долги по налогам возникли из-за применения дифференцированного необлагаемого минимума или прогрессивной ставки налога. В течение всего 2019 года жители Латвии имели возможность добровольно подать декларацию и избежать штрафных санкций, однако с 1 января переходный период завершился, и теперь к должникам будут применяться штрафные проценты. VID напоминает, что сумму, вносимую в бюджет, можно уменьшить или полностью погасить, приложив к декларации чеки и квитанции за оправданные расходы.