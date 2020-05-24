Декларация Ринкевича: министр накопил 385 тысяч евро

Согласно поданной министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем в Службу госдоходов декларации должностного лица, за 2019 год его накопления выросли на 41 406 евро и теперь составляют 385 833 евро.

При этом за министром до сих пор не числится никакой недвижимости и кредитных обязательств. Нет у него и личного автомобиля. Все накопления Ринкевич держит в нескольких банках, но основная часть денег хранится в Swedbank.

Как отмечает LETA, в 2018 году накопления Ринкевича составляли 344 427 евро, в 2017 году — 310 102 евро, а в 2016 году — 279 327 евро.

Задекларированный доход Ринкевича в 2019 году составил 78 640 евро. В прошлом году Госканцелярия выплатила министру 72 931 евро, а Министерство иностранных дел — еще 5075 евро.

В прошлом году, помимо должности министра иностранных дел, Ринкевич занимал пост вице-президента Национальной комиссии Латвии по делам ЮНЕСКО, члена совета Фонда общественной интеграции, депутата Сейма и члена правления партии "Единство".