Декоммунизация и дерусификация: самоуправления могут заставить сменить почти 100 советских топонимов

В Сейм на рассмотрение будет внесен закон, который обязывает самоуправления избавиться от топонимов, содержащих элементы прославления коммунистического тоталитарного режима и русификации, заявил в среду, 28 сентября, министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные").

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По словам Борданса, эти топонимы "не просто совпадение или слова, они были сознательно созданы в свое время, чтобы стереть факт существования Латвии как независимого государства, чтобы не создавать у латышей ощущения, что у них есть своя история". Таким образом, они поддерживают мнение о Латвии как о несостоявщемся временном государстве, считает министр.

В свою очередь, представительница Центра общественной памяти Кристине Яриновска сообщила, что подготовленным Министерством юстиции законопроектом планируется переименовать как минимум 98 мест в Латвии, которые ассоциируются с прославлением коммунистического режима и русификацией.

Яриновска подчеркнула, что топонимы, как и памятники, являются частью пропаганды.

"Эти названия с нами каждый день, и они формируют нашу страну и сознание. Русификация — часть формирования советской идентичности", — сказала Яриновска, добавив, что работа над этим законопроектом началась два года назад.

Она выразила сожаление, что, например, русского поэта Александра Пушкина восхваляют больше, чем Аспазию или других значимых для латышской культуры деятелей.

Согласно подсчетам Центра общественной памяти, в Латвии имеется по крайней мере 98 топонимов, которые прославляют коммунистический режим. Около 40 топонимов связаны с русификацией.

Яриновска подчеркнула, что многие города и края уже избавились от этих топонимов, например, так сделал Огрский край. Однако есть несколько городов, в том числе Рига, которые не спешат менять такие пропагандистские топонимы.

В качестве примера она упомянула заявления мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша о том, что названия улиц в городе не будут изменены, поскольку "у города богатая история". По мнению Яриновски, такие действия в Латвии неприемлемы и такие решения являются продолжением пропаганды советской власти.

Министр юстиции Янис Борданс выразил поддержку такой идее и подчеркнул, что расходы на изменение географических названий в самоуправлениях планируется покрыть из государственного бюджета, чтобы не использовались отговорки о нехватке средств.

Как сообщалось ранее, вопрос о необходимости изменения названий улиц, которые прославляют соответствующих советской идеологии персонажей, стал актуален после начала войны России против Украины.

Однако, до принятия закона неизвестно, будут ли переименованы улицы. Решение по каждой конкретной улице должны принять местные власти, и они не во всех случаях готовы прислушаться к мнению центра. В случае с Ригой решения о переименовании какой-либо улицы из списка пока не приняты. Часть экспертов сомневается в целесообразности "отмены" русской культуры.

Чаще всего местные власти выносят этот вопрос на обсуждение жителей города, иногда — просто признают, что сейчас переименование улиц не является приоритетом. В августе мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") заявил, что город не будет переименовывать улицы, поскольку у города нет ни желания, ни свободных средств.

В Елгаве городская дума может вернуться к вопросу переименования улицы Судрабу Эджус (этот латышский литератор и педагог провел последние годы в довоенном СССР и создавал комплиментарные по отношению к Сталину и советскому строю произведения). В Добельском крае жители отклонили предложение переименовать улицы Пиониеру и Пушкина. В Резекненском крае опрос жителей по поводу названий четырех улиц будет идти до 31 октября.

Интересно, что Центр госязыка пришел к выводу, что улицы Пиониеру переименовывать не нужно: слово "пионер" имеет английское происхождение, и ассоциации с пионерской организацией в СССР уже не актуальны.

Часть улиц уже перименована. В Алуксне улица Плескавас (Псковская) была переименована в улицу Колберга (это решение поддержали жители города). В Огре городские власти переименовали три улицы — улицу Мичурина (названа в честь российского селекционера), Андрея Упиша и Леона Паэгле. В Лиелварде переименовали улицу Пушкина.