Декретный отпуск: что нужно знать и какие виды родительских пособий доступны в Латвии?

Во вторник, 22 марта, правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о страховании материнства и болезни, их еще предстоит рассмотреть Сейму. Об этом пишет LV Portāls.

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Законопроект предусматривает, что в будущем каждый из родителей ребенка в возрасте до 8 лет будет иметь право не менее чем на два календарных месяца выплаты родительского пособия, которыми другой родитель не сможет воспользоваться.

Это означает, что один из родителей может взять как минимум два месяца отпуска по уходу за ребенком и не может передать их другому родителю. С введением непередаваемой части период ухода за ребенком выражается в месяцах, за которые выплачивается родительское пособие (до сих пор это был возраст ребенка), пояснил представитель Минблага Эгилс Зариньш.

Законопроект также предусматривает, что пособие по отцовству будет предоставляться и выплачиваться в течение 10 рабочих дней. До сих пор это были календарные дни.

На пособие по отцовству сможет также претендовать указанное матерью лицо, если отцовство ребенка не признано или не установлено. Ему по требованию матери ребенка может быть предоставлен отпуск по уходу за ребенком в 10 рабочих дней.



Какие изменения ожидаются?

Будут доступны два периода получения пособия — 18 и 12 месяцев. Если выбран период в 18 месяцев, из них 14 месяцев со дня рождения ребенка могут быть использованы до достижения им возраста полутора лет, а непередаваемая часть в два календарных месяца может быть использована до достижения ребенком восьмилетнего возраста.

Между тем, если выбран период в 12 месяцев, из них восемь месяцев с момента рождения ребенка можно использовать до достижения ребенком возраста одного года, а непередаваемая часть в два календарных месяца может быть использована до достижения ребенком восьмилетнего возраста.

В аннотации к поправкам поясняется, что в настоящее время один из родителей ребенка (социально застрахованное лицо) имеет право на получение родительского пособия. Его размер зависит от выбранного периода получения пособия. Если выбран вариант в 18 месяцев, пособие составит 43,75% от средней зарплаты получателя пособия. В случае, если предпочтение отдано периоду в 12 месяцев, размер пособия составит 60% от средней зарплаты получателя.

В период выплаты родительского пособия родители могут менятся. Например, сначала пособие может получать мать, а потом отец. Однако оба родителя не могут получать пособие одновременно. Получателю родительского пособия, который возобновляет или продолжает работу, выплачивается пособие в размере 30% от суммы назначенного пособия.

Поправки предусматривают, что указанный выше период выплаты родительского пособия сокращается на период получения пособия по материнству. То есть, остается в силе действующее постановление о том, что право на получение родительского пособия за родителями ребенка сохраняется после выплаты пособия по материнству.

Примеры отпуска по уходу за ребенком

Например, матери ребенка выдается листок нетрудоспособности типа B на послеродовой период, и за этот период она получает материнское пособие. Родительское пособие может запросить отец ребенка, если семья решит получать пособие в течение 18 месяцев. Родительское пособие начнет выплачиваться после окончания периода пособия по материнству. Необходимо вычесть из 18 месяцев период выплаты пособия по материнству.

Во время выплаты пособия по материнству отец ребенка может претендовать на отпуск в связи с рождением ребенка и получать отцовское пособие в течение 10 рабочих дней.

Если мать ребенка не имеет права на получение пособия по материнству или она отказывается от него, отец ребенка может запросить отпуск в связи с рождением ребенка и получать пособие по отцовству в течение 10 рабочих дней, после чего он сразу же претендует на получение родительского пособия. Два месяца будут вычтены из выбранного периода родительского пособия (18 или 12 месяцев), который является не подлежащей передаче долей другого родителя — мать ребенка сможет использовать ее до достижения ребенком возраста 8 лет.

В период получения упомянутого в законопроекте родительского пособия каждому из родителей будет положен период в два месяца минимум, который не может быть передан другому родителю.

Например, если родители решили получать родительское пособие в течение 18 месяцев, могут быть следующие варианты:

оба родителя используют двухмесячный период одновременно, вскоре после рождения ребенка (оба родителя получают родительское пособие одновременно и оба находятся в отпуске по уходу за ребенком). Через два месяца один из родителей возвращается на работу, а другой продолжает находиться в отпуске по уходу за ребенком оставшиеся 12 месяцев (каждый из родителей уже использовал свои два месяца, а также от периода необходимо вычесть срок выплаты пособия по материнству);

после периода декретного отпуска (т.е. уже использовано два месяца из общего периода в 18 месяцев) один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком и получает родительское пособие в течение 14 месяцев. После этого другой родитель сразу же использует свои два месяца или переносит их на более поздний срок, используя его по частям или весь сразу, до достижения ребенком 8 лет;

оба родителя решают, что период в два месяца будет использован позднее, если это необходимо, когда ребенок подрастет. В этом случае после окончания декретного периода (т.е. 2 месяца из общего числа 18 месяцев уже использованы) один из родителей сможет взять оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 12 месяцев (у каждого родителя остается два месяца, которые можно использовать до достижения ребенком 8 лет);

оба родителя решили разделить период родительского пособия поровну. В этом случае каждый родитель будет иметь право на непередаваемый период продолжительностью в два месяца, а оставшиеся месяцы будут разделены таким образом, чтобы общий период для обоих родителей не превышал 16 месяцев.

На данный момент пособие по уходу за ребенком выплачивается одновременно с родительским пособием одному из родителей ребенка. Родительское пособие по-прежнему будет выплачиваться только одному родителю, в том числе в ситуации, когда оба родителя находятся в отпуске по уходу за ребенком одновременно и используют непередаваемую часть родительского пособия.

Поскольку, согласно требованиям, период в два месяца должен быть оплачиваемым, родительское пособие за будет рассчитываться на основе средней зарплаты и выплачиваться за период, который выбрали родители.

Например, если родители хотят получать пособие в течение 12 месяцев, то размер родительского пособия для отца и матери за два месяца составит 60%, если за 18 месяцев — то 43,75%. Даже если родители решат использовать двухмесячный непередаваемый период по частям, оплата будет соответствовать изначально выбранному периодом.

Например, родитель использует непередаваемую часть (3 недели), когда ребенку исполнилось 7 лет. Родительское пособие будет рассчитано для него в размере 60% или 43% от дохода на момент подачи заявления на пособие.

Изменения в отцовском пособии

Отец ребенка имеет право на 10-дневный отпуск в связи с рождением ребенка. Сейчас этот отпуск должен быть использован в течение двух месяцев. Поправки предусматривают, что отец ребенка сможет взять этот отпуск в любой момент в течение шести месяцев после рождения ребенка. Соответственно, пособие по отцовству за 10 рабочих дней будет доступно в течение полугода.

Кроме того, в случаях, когда отцовство ребенка не признано или не установлено, право на отцовство принадлежит другому лицу, которое по просьбе матери участвует в уходе за ребенком.

Статистика показывает, что постепенно растет количество мужчин, которые используют декретный отпуск и получают пособие по отцовству. В 2013 году пособие по отцовству получали 42% отцов, а в прошлом году — 57%.