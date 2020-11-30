Delfi TV: У министра Шуплински и главы профсоюза Ванаги разная информация, кому достанутся закупленные компьютеры
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Министерство образования и науки за 3,9 млн евро приобрело 6 261 ноутбук для нужд школ и учащихся. Согласно предоставленной ведомством информации, компьютеры получат 425 школ, которые смогут использовать их как для модернизации повседневного учебного процесса, так и для обеспечения дистанционного обучения.

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При этом в эфире передачи "Delfi TV с Янисом Домбурсом" глава Минобразования Илга Шуплинска и руководитель Профсоюза работников образования и науки Инга Ванага озвучили две отличающиеся друг от друга версии, кто именно получит новые компьютеры.

Так, Шуплинска в ходе дискуссии подчеркнула, что, в отличие от весны, когда во время чрезвычайной ситуации закупались планшеты именно для нужд школьников, новая партия компьютеров предназначена "в первую очередь школе и учителям, и, лишь если это необходимо, тогда и ученику".

Однако Ванага указала, что, судя по доступной публично информации, свежезакупленные компьютеры предназначены для пользования школьниками. Она также напомнила, что учителя уже с весны этого года вынуждены вести удаленное обучение посредством своих личных компьютеров, а также закупать и другую технику, необходимую для нормальной работы.

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Министерство образования Илга Шуплинска Delfi TV с Янисом Домбурсом Образование
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